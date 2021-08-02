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小S替「國手」加油被出征！陸品牌急切割　女兒也遭波及

▲小S遭大陸品牌解約。（圖／小S臉書）
▲小S遭大陸品牌解約。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-08-02 19:56:04

近來中華健兒屢屢在東京奧運創下佳績，許多藝人也紛紛發文祝賀，未料小S卻因在社群平台上聲援中華隊的選手，遭大陸網友質疑是在搞分裂、辱華。今（2）日與小S合作的大陸品牌，包括CLEAR、壽全齋等，得知傳聞後趕緊切割，紛紛宣布終止與她的合作，另外女兒ELLY許曦文似乎也連帶受到影響，品牌JORYA今天也表示與她的合約已經到期。

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戴資穎昨晚在東京奧運羽球女單金牌戰中，對上大陸選手陳雨菲，經過激烈廝殺後，戴資穎不敵陳雨菲，飲恨拿下銀牌，小S看到後就在IG上表示非常惋惜，怎料此舉卻遭大陸網友出征，還有人翻出她曾說「要請全部國手到家裡吃飯」，國手2字馬上掀起大陸網友不滿，痛批小S支持台獨、辱華。

今天傍晚小S合作的大陸廠商，陸續宣布與她解約，壽全齋透過微博曬出聲明：「國家利益高於一切，堅決擁護一個中國原則！壽全齋品牌即日起，終止與徐熙娣女士（小S）的一切品牌合作。」大人糖也表示結束與小S合作關係：「大人糖堅持捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決反對一切企圖分裂國家的言論和行為。」

▲▼壽全齋終止與小S的合作。（圖／壽全齋微博）
▲▼壽全齋終止與小S的合作。（圖／壽全齋微博）
▲▼壽全齋終止與小S的合作。（圖／壽全齋微博）
▲大人糖宣布與小S解約。（圖／大人糖微博）
▲大人糖宣布與小S解約。（圖／大人糖微博）
不只如此，小S的女兒ELLY也遭到波及，品牌JORYA今天發文表示與ELLY的合作已經到期，感謝大家的關注。對此，《NOWnews今日新聞》記者致電小S經紀人，至截稿前仍未獲得回覆，據《三立新聞網》報導，小S得知消息後僅回應「先讓我靜一靜好嗎」。

▲JORYA表示與ELLY的合作已經到期。（圖／JORYA微博）
▲JORYA表示與ELLY的合作已經到期。（圖／JORYA微博）
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