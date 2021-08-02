小S挺「國手」丟代言　趙天麟批中共政權不尊重奧運精神

民進黨高雄市黨部主委趙天麟痛批，「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」。

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民進黨高雄市黨部主委趙天麟認為，小S僅因為台灣奧運國手加油，就被貼上台獨標籤，不僅被小粉紅出征，還陸續喪失品牌代言，這種網路霸凌不僅對台灣藝人，還包括各國選手及自家運動員，而央視選擇性播放頒獎典禮與否，正是助長小粉紅霸凌行為的元兇，痛批「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」。