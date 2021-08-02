小S挺「國手」丟代言 趙天麟批中共政權不尊重奧運精神
中華健兒挺進2020東京奧運，目前已陸續為台灣贏得10面獎牌的佳績，也吸引不少藝人關注，小S徐熙娣也非常關注賽事，沒想到此舉卻激怒大陸網友，痛批小S是台獨分子，連帶在大陸的代言也丟了，民進黨高雄市黨部主委趙天麟痛批，「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-02 20:42:17｜2021-08-02 21:06:28
全球瘋奧運，連藝人也不例外，其中小S徐熙娣除發現體操國手洪源禧案女兒許老三長的很像，除了搞笑認「兒子」之外，也十分關注其他國手的賽況，時常在IG和臉書發文，甚至笑說要邀請「國手」們到她家吃飯，要「幫英雄們慶功」，但此舉卻引發中國網友的不滿，尤其針對「國手」一詞，痛批小S是「台獨分子」，更有業者強調「捍衛一中原則」，切割小S，宣布結束雙方合作關係。
民進黨高雄市黨部主委趙天麟認為，小S僅因為台灣奧運國手加油，就被貼上台獨標籤，不僅被小粉紅出征，還陸續喪失品牌代言，這種網路霸凌不僅對台灣藝人，還包括各國選手及自家運動員，而央視選擇性播放頒獎典禮與否，正是助長小粉紅霸凌行為的元兇，痛批「中共政權公然不尊重奧運精神，還有舉辦冬奧的正當性嗎？」。