反制中國航艦威脅　海軍打造新一代快、潛、飛戰力

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」逐步演進成可遠洋作戰的航艦戰鬥群。相較之下，我方國軍由於國家財政考量，已多年沒有新造大型一級作戰艦，反而是打造

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沱江級艦發動飽和攻擊

1970年代末期，中科院仿造以色列毒蜂級飛彈快艇（Dvora）設計海鷗飛彈快艇，每艇搭載2枚雄風一型反艦飛彈。中國國際造船（現改名為台船）一共建造48艘。但是海鷗飛彈快艇排水量約50噸，遇到海面風浪大時經常無法出航，加上用鋁打造，金屬材質服役久後普遍出現金屬疲勞，因此2009年起全數由光華6號快艇取代。

龍德造船廠於2018年11月贏得高效能艦艇後續艦造艦合約，首批將建造6艘沱江級艦。「高效能艦艇後續艦」首艘量產艦「塔江艦」2020年12月下水，今年7月27日交艦，量產型艦排水量由600噸提升為700噸，有別於原型艦，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲外，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈。

海軍現役4艘潛艦，其中SS-791海獅號、SS-792海豹號高齡70歲，已無法發射魚雷作戰，水下戰力薄弱。因此海軍在2016年12月海軍與台船簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計與裝備試研製作業，以493.6億元預算打造自製潛艦，經過立院3次秘密專案報告後，海軍選定2020年11月24日動工建造原型艦。在2019年5月潛艦建造廠房動工典禮中，正式曝光的潛艦模型，外型神似日本海上自衛隊蒼龍級潛艦，採用新式潛艦中較為流行的X形尾舵，比傳統的十字形尾舵潛艦具有更高機動性，且尾舵損壞的危險係數更小，更適合在水文複雜海域中潛航。

國造潛艦原型艦並未採用史特林發動機式絕氣推進系統（AIP），將採用國內廠商研製生產的高效能鋰電池。台灣海峽水深不深，不適合潛艦活動，因此潛艦主要用於東部海域與巴士海峽作戰，解放軍航艦戰鬥群若從東部海域進犯，潛艦可在東部海域伏擊嚇阻犯台。

海軍目標是2024年第3季國造防禦潛艦（IDS）首艘原型艦能夠下水、2025年後展開各項海試，期盼最終能打造出6到8艘2500噸至3000噸級的自製潛艦。

▲國造潛艦構型首度曝光，外型神似日本蒼龍級潛艦。（圖／海軍司令部提供）

在完成雄風二型反艦飛彈研發後，中山科學研究院於1980年代開始進行使用衝壓發動機的反艦飛彈研發，2007年10月國慶中正式公開雄風三型反艦飛彈，之後多次測評成功擊中靶船。雄三飛彈能夠超音速飛行，增添艦艇近迫防衛武器與艦載機的攔截難度。2016年7月1日，海軍金江軍艦誤發射雄三飛彈，從左營軍港發射擊中澎湖外海的我國籍漁船，造成船員1死1傷。

雄三飛彈第一批量產150枚，射程150公里，2016年民進黨政府上台後批准進行增程型雄三飛彈研發，傳出批准生產60枚射程400公里的增程型飛彈。雄三飛彈可部署於海軍成功級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、海軍機動飛彈發射車。