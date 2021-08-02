麟洋配再合體！直播一開粉絲暴動 曝「被拱成CP」真心話
羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋先前於東京奧運羽球男雙金牌戰以直落二擊敗中國「雙塔（李俊慧、劉雨辰）」組合，奪下我國奧運羽球史上第一面金牌。今（2）日李洋與王齊麟宣布再合體，於晚間9點在臉書開設直播一同和粉絲聊天。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 23:15:00
直播中兩人分享對於東京奧運的心得，李洋表示雖然第一戰不幸落敗，卻因此讓他們毫無保留面對賽事，坦言「算是因禍得福」，兩人最後從地獄爬回來，一步一腳印拿到金牌。提到奪金的那一刻，王齊麟感動表示，看到會旗出現在奧運殿堂十分激動，等到會旗升上去後，更讓他為之振奮，感覺世界看到了台灣；李洋則坦言，拿到金牌還一度沒有真實感，「覺得不可思議，我們做到這件事」。
不過兩人超有愛的互動，也時常被網友拱成CP，這次被問到對彼此的看法，王齊麟坦言兩人從國中就是同學，相當理解彼此，「我們是一個很有默契的組合，贏球下來的一些互動，都是最直接對彼此的看法，不是像大家說的什麼CP，就是我們最直接真實的反應。」李洋則不否認表示「每個搭配的關係其實就像情侶一般」，彼此要顧及的地方相當多，不過贏球當下擁抱並沒想太多，解釋兩人間的舉動其實沒有什麼含意。
另外對於人氣暴漲且關注度大幅提升的轉變，王齊麟認為自己該謹言慎行，做好榜樣和態度，不過坦言沒太大壓力，「做好自己該做的事情！」李洋則是感謝的想法多過於壓力，只想做好身為運動員的本分。值得一提的是，直播中由於兩人的超高人氣，一直不斷有粉絲想加入對話群組，也讓主持人被粉絲的熱情嚇到。（編輯：陳雅雲）