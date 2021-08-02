聯合報調整電商策略　udn買東西平台8／25終止服務

（中央社記者吳家豪台北2日電）聯合報電子商務部2019年4月獨立為集團子公司聯合智網，過去2年轉型為品牌商提供數位代運營服務。為聚焦更有潛力的業務及調整資源，聯合智網今天證實旗下B2C購物平台udn買東西將於今年8月25日終止服務。





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聯合智網將裁撤udn買東西平台部分人力，但低調不願透露詳細人數，僅表示並未大量資遣。





聯合智網品牌營銷處副總經理彭腕亭今天接受中央社記者採訪表示，聯合智網從2019年開始調整策略，聚焦B2B（企業對企業）電商服務。現在B2C（企業對消費者）市場已經算是「紅海」，B2B電商服務有比較好的發展，經營團隊認為新服務有不錯的成長曲線，因此調整資源，聚焦更有發展潛力的業務，才忍痛做出終止udn買東西服務的決定。





彭腕亭說，udn買東西已經營10年，將在今年8月25 日終止服務，相關人力會集中在B2B電商、數位代運營服務，也會裁撤部分人力，但並非大量資遣，不需通報勞動局。





她進一步分析，udn買東西是電商通路平台，網站交易金額（GMV）金額大，終止服務後勢必會影響聯合智網整體營收。代運營服務雖然營收金額較小，但「含金量」較高，獲利成長潛力大，即使udn買東西終止服務，聯合智網今年仍有機會維持獲利。





2020年聯合智網營收約新台幣20億元，年增不到10%；其中代運營服務營收占比低於10%，成立於2011年的udn買東西購物平台營收占90%以上。





聯合智網的數位代運營服務協助品牌商規劃數位經營策略，服務涵蓋電商通路運營、商品策略、行銷規劃、整體視覺設計、媒體投放、倉儲物流等。2020年代運營服務營收年增7倍，2021年以來相關營收年增50%至70%。（編輯：蘇志宗）1100802



