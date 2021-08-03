COVID-19抗體雞尾酒療法 日本擬開放居家使用
（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本首相菅義偉今天在首相官邸（行政中心）有關COVID-19醫療體制的相關閣僚會議上表示，用於輕症或中等症狀的治療藥「抗體雞尾酒療法」擬讓住院患者以外的民眾使用。
日本經濟新聞報導，菅義偉在這場閣僚會議上強調，為了健全COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症者或有重症化風險者能住院的體制，基本上將讓輕症者等進行居家療養。
在日本，被期待用於預防重症化的抗體雞尾酒療法目前僅可用於住院患者。菅義偉表示，希望積極用於50歲以上或有慢性病的民眾。
他表示，政府為了打造讓民眾居家療養的環境，將提高醫師出診、線上看診，提升醫師出診的診療所得。
日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）7月19日特例核准日本醫藥品大廠中外製藥公司申請的兩種COVID-19 治療藥物用於抗體雞尾酒療法，是日本首度核准COVID-19輕症治療藥物。
抗體雞尾酒療法是針對有重症化風險的輕症、中度症狀患者進行兩種抗體點滴注射。臨床實驗結果，確認具有可降低7成住院或死亡率的效果，被期待用於遏止COVID-19感染者重症化。
有關讓居家療養者使用抗體雞尾酒療法一事， 日本政府將與自治體（都道府縣市區町村）協商後再做決定。（編輯：高照芬）1100802