歐洲累計病例逾6000萬　世衛籲加快接種疫苗

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處今天表示，自2019冠狀病毒疾病爆發全球大流行以來，歐洲區域確診病例已突破6000萬例，呼籲各國加快接種疫苗，不要鬆懈防疫措施。
世衛歐洲區域辦事處表示，根據世衛最新數據顯示，令人遺憾的是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行一年多以來，歐洲區域病例數已突破6000萬例、超過120萬例死亡，各國持續防疫工作及保護脆弱族群非常重要。
世衛歐洲區域辦事處緊急事務項目主任尼詹（Dorit Nitzan）指出，當前歐洲成員國疫苗接種率差異很大，由於疫苗已被證明有效預防重症及死亡，為了結束這場大流行，呼籲所有國家迅速擴大疫苗接種規模。
尼詹說，此外，各國必須繼續遵循各項防疫措施，包括檢測、追蹤、隔離、檢疫、洗手、戴口罩，另在擁擠、封閉的地方保持身體距離。
此外，世衛近日表示，在全球6區域辦事處中，有5個區域過去一個月確診病例明顯增加。根據目前疾病傳播趨勢，預估2週內全球病例總數將超過2億例。
世衛說明，目前病例增加主因是高傳播力的Delta變種病毒（最早在印度發現）擴大至132個國家出現，且全球防疫措施不一致再加上疫苗接種不均的影響。（編輯：馮昭）1100802