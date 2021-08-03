NOW早報／檢討戴資穎惹議！她道歉：做了自以為是的評論

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奧運／中華隊還有機會奪牌 鄭兆村、文姿云準備登場
2020東京奧運進行至今，中華隊已經拿下2金4銀4銅佳績，締造我國奧運史上最佳紀錄，接下來還有奪牌希望要登場，拳擊女將黃筱雯、空手道「小清新」文姿云、「黃金右臂」鄭兆村等台灣健兒。
今日天氣／西南風影響 西半部留意大豪雨
今（3）日台灣仍在低壓帶內，偏強的西南風持續將水氣往台灣輸送，天氣依舊不穩定，西半部出現陣雨或雷雨、短延時強降雨的機率偏高，其中中部以北、南部山區容易受到風向輻合及地形作用出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率，東半部雖然沒有西半部降雨明顯，但也是有局部短暫陣雨或雷雨，並且在午後東半部山區也有大雨發生的可能，各地高溫約30至32度。
財神爺還沒發威！威力彩連36摃 下期頭獎上看11.5億
威力彩連36槓！台灣彩券昨（2）日晚間開出第第110061期威力彩獎號，頭獎未開出，預估下期（8月5日）銷售4億，頭獎累積金額上看11.5億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高，第四屆以來第9高。
4批26.5萬劑高端疫苗已封緘 食藥署：交付後續接種作業
衛福部食藥署昨（2）日宣布，已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑的審查與檢驗，並核發封緘證明書。
雙北餐廳內用今解禁！速食業者、超商量販防疫措施一次看
隨著本土疫情逐漸趨於穩定，雙北市昨（2）日各自宣布，將自今日起開放民眾可至餐廳內用，速食業與超商、量販業者也跟著發布最新的防疫規定。《NOWnews今日新聞》為讀者一同整理知名業者的用餐指引，讓您一次看懂哪些地方可內用，哪些地方還未解禁。
速食業者
麥當勞宣布，今天清晨6時起，除嘉義縣市要遲自8月7日以及澎湖縣餐廳正申請縣府核准外，全台餐廳均開放內用服務與洗手間供民眾使用。另有提供24小時服務的餐廳，在凌晨0時起至6時恢復外帶服務，不過兒童遊樂區、親子活動仍暫停。
肯德基、頂呱呱集團、漢堡王同樣宣布，預定在今日恢復內用，也已遵循各縣市政府指導，不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等措施。
賣場
好市多宣布，雙北市5家分店（北投、內湖、新莊、汐止、中和）今日起開放座位區，但將降載至於原先的一半，並設有隔板、採梅花座，醬料台不開放，目前仍停止試吃、試喝。
家樂福3日恢復餐廳與美食街內用，賣場仍維持單一入口管制，實施實聯制、量額溫以及戴口罩措施，主題餐廳座位數減半，也保有1.5公尺的用餐距離。
愛買目前表示將配合雙北開放內用規定，但全台各分店仍不開放賣場內試吃試飲。
超商
7-11、全家、萊爾富、OKmart均依政府規定開放內用，並持續要求配戴口罩、實聯制、保持1.5公尺社交距離，以及限制進店人數、加強清潔消毒，但廁所不開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。