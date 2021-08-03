香港、星國降級後階段性解封！台灣可參考餐飲開放後情況

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香港當局正力推疫苗接種，對於已接種疫苗的民眾採取較寬容的微解封政策。基本上仍限制飯店每桌不能多於4人，但如果服務人員及顧客接種了疫苗，那同桌人數可以放寬。不過對外通關方面仍實施嚴格管制，跟中國大陸之間亦沒有開放通關。
而新加坡原本疫情控制得當且接種率十分高，結果降級後卻爆發群聚感染，接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港感染群，導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情再度升溫。因此於近期又加強防疫措施，包括禁止餐廳內用、限制社交聚會人數最多2人等。
新北市長侯友宜就表示，會觀察國際大都會區的狀況，進行滾動式調整。他指出，以香港、新加坡以及北北基生活圈來比較，在開放內用前一個月，香港本土確診數67人、每天平均2人、疫苗覆蓋率達12%，新加坡本土確診數447人、每天平均15人、疫苗覆蓋率達50%，北北基生活圈則是692人、每天平均23人、疫苗覆蓋率30%。
侯友宜認為，台北、新加坡和香港這3個大生活圈的人口數有一點雷同，其中Delta傳播鏈的傳染是非常重要的指標，沒有Delta傳播鏈的香港在開放後3個月有效的控制疫情，僅增加15個例子，有Delta傳播鏈的新加坡則是在開放三周後數字快速上升，再次禁止內用，「這些大都會區的狀況都是我們的參考指標。」
另一方面，台北市採有條件式內用，規定如內用的人數上限為單一隔間室內50人、室外100人；如果無法符合單一營業場所同一時段以不同隔間容納總人數規範者，則須採不同隔間人員進出分艙分流，業者應於3日前以書面方式向衛生局先行報備。若是自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔避免食物遭飛沫傳染，並由服務人員夾取提供；餐廳應以個人套餐是方式提供餐點或由專人操作及分菜，不同桌也要保持1.5公尺以上兼間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板、同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。
柯文哲表示，餐飲從業人員也要遵守每日測量體溫、健康監測、佩戴口罩和勤洗手，且從業人員用餐環境要維持良好通風，不同桌應保持1.5公尺以上兼間距，同桌採梅花座或隔板。倘若有顧客或員工確診，必須暫停營業3天，恢復營業後也要再暫停內用11日，這期間只能外送、外帶，不能內用，有超過標準者通通要事先申請。而新北市同樣祭出嚴格的內用規範，配合中央措施，所有內用都要設置隔板與梅花座，一般餐飲業以個人套餐為主，合菜要由專人分菜。另外新北市還加碼，禁止餐飲業提供歌唱娛樂設備，離座時也要全程配戴口罩。
在百貨美食街方面，館內都要設置消毒設備洗手、消毒專區，服務員工都要口罩、面罩「雙罩防護」。至於市場與夜市，侯友宜強調，攤台區一律禁止自助取餐，出入口也都要明顯標示相關告示，同樣以個人套餐為主。台灣能否挺過餐廳內用開放，就看民眾是否願意遵照和配合政府規範。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《再傳台灣人於越南染疫死亡案！東南亞疫情嚴峻之國一次看》以利了解。
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