COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

香港、星國降級後階段性解封！台灣可參考餐飲開放後情況

▲香港街景示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港街景示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-03 16:00:00

我國中央疫情指揮中心於上周宣布降級，台北市和新北市政府為求保險起見，直至8月3日餐飲業開放內用，不過開放標準為每週每日平均案例要小於10例，不明感染源每週每日平均要小於2例，且每週社區群聚也要小於3件。在亞洲地區逐步解封的香港和新加坡的疫情狀況比其他地方控制得稍微好一些，從這些區域逐步開放餐廳內用的狀況，可供給台灣民眾參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著Delta病毒的入侵，亞洲各國都出現新一波的疫情，台灣疫情逐漸趨緩的今日，有個地方同樣已控制住疫情，那就是香港。根據官方紀錄，過去近2個月，香港本地沒有本土確診病例。新型冠狀病毒COVID-19在2019年底開始侵襲香港，期間曾出現四波較嚴重的疫情，而最後一波於去年11月中左右出現，今年3月底逐漸趨緩。6月底後，香港疫情大幅緩和，最後一宗本地確診案於同月7日出現，之後再沒有本土病例。

香港當局正力推疫苗接種，對於已接種疫苗的民眾採取較寬容的微解封政策。基本上仍限制飯店每桌不能多於4人，但如果服務人員及顧客接種了疫苗，那同桌人數可以放寬。不過對外通關方面仍實施嚴格管制，跟中國大陸之間亦沒有開放通關。

而新加坡原本疫情控制得當且接種率十分高，結果降級後卻爆發群聚感染，接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港感染群，導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情再度升溫。因此於近期又加強防疫措施，包括禁止餐廳內用、限制社交聚會人數最多2人等。

新北市長侯友宜就表示，會觀察國際大都會區的狀況，進行滾動式調整。他指出，以香港、新加坡以及北北基生活圈來比較，在開放內用前一個月，香港本土確診數67人、每天平均2人、疫苗覆蓋率達12%，新加坡本土確診數447人、每天平均15人、疫苗覆蓋率達50%，北北基生活圈則是692人、每天平均23人、疫苗覆蓋率30%。

侯友宜認為，台北、新加坡和香港這3個大生活圈的人口數有一點雷同，其中Delta傳播鏈的傳染是非常重要的指標，沒有Delta傳播鏈的香港在開放後3個月有效的控制疫情，僅增加15個例子，有Delta傳播鏈的新加坡則是在開放三周後數字快速上升，再次禁止內用，「這些大都會區的狀況都是我們的參考指標。」

另一方面，台北市採有條件式內用，規定如內用的人數上限為單一隔間室內50人、室外100人；如果無法符合單一營業場所同一時段以不同隔間容納總人數規範者，則須採不同隔間人員進出分艙分流，業者應於3日前以書面方式向衛生局先行報備。若是自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔避免食物遭飛沫傳染，並由服務人員夾取提供；餐廳應以個人套餐是方式提供餐點或由專人操作及分菜，不同桌也要保持1.5公尺以上兼間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板、同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

柯文哲表示，餐飲從業人員也要遵守每日測量體溫、健康監測、佩戴口罩和勤洗手，且從業人員用餐環境要維持良好通風，不同桌應保持1.5公尺以上兼間距，同桌採梅花座或隔板。倘若有顧客或員工確診，必須暫停營業3天，恢復營業後也要再暫停內用11日，這期間只能外送、外帶，不能內用，有超過標準者通通要事先申請。而新北市同樣祭出嚴格的內用規範，配合中央措施，所有內用都要設置隔板與梅花座，一般餐飲業以個人套餐為主，合菜要由專人分菜。另外新北市還加碼，禁止餐飲業提供歌唱娛樂設備，離座時也要全程配戴口罩。

在百貨美食街方面，館內都要設置消毒設備洗手、消毒專區，服務員工都要口罩、面罩「雙罩防護」。至於市場與夜市，侯友宜強調，攤台區一律禁止自助取餐，出入口也都要明顯標示相關告示，同樣以個人套餐為主。台灣能否挺過餐廳內用開放，就看民眾是否願意遵照和配合政府規範。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《再傳台灣人於越南染疫死亡案！東南亞疫情嚴峻之國一次看》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.35%6.65%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.91%80.09%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.56%37.44%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀