Delta來襲病例增！紐約州要求運輸員工 須強制接種疫苗
美國的新冠疫情因Delta變種病毒入侵而再次升溫，多州都出現確診病例數反彈、增加的趨勢，為了減少病毒透過高風險職業群傳播，紐約州政府已下令，紐約與紐澤西港務局(Port Authority of New York and New Jersey)的員工，以及大都會運輸局(Metropolitan Transportation Authority, MTA)的職員，必須限期內接種疫苗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-03 07:25:10
綜合外媒報導以及紐約州政府官網公告，紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)本月2日表示，由於感染Delta毒株的病例不斷增加，前述2個機構的員工，必須於9月6日勞動節前完成疫苗接種，否則就必須每週都接受病毒篩檢：「你必須接種疫苗，不然就不要在前線工作。」
先前因使用量下降，而關閉的部分疫苗接種點，紐約州將重新開放，另外還增設9個新的疫苗接種站，以便還未接種疫苗的人能盡快接種疫苗。
古莫認為，現在很多人都在談論口罩政策，但他覺得光是講口罩並不夠，疫苗接種一樣非常重要，紐約州政府已邁出重要的一步，不過地方政府、學校、公立醫院甚至企業，也應該開始考慮疫苗強制接種的問題，以免紐約州在取得的防疫成就上倒退。
根據美國媒體《CNBC》引述約翰霍普金斯大學最新統計，在古莫宣布上述命令的前一週，紐約州新增確診病例7日平均值為2418例，比上一週增加81%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。