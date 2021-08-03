紐約疫情再起　官員籲已接種疫苗者室內戴口罩

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白思豪（Bill de Blasio）在記者會未下達口罩令，僅「強烈建議」所有紐約客在公共室內場合配戴口罩，包括已接種疫苗者，並強調當前重點是提高疫苗接種率。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月建議已接種疫苗的民眾在多數場合不用再戴口罩，但研究發現已接種疫苗者仍可能傳播Delta病毒株後，CDC上週改口，敦促高度傳染地區所有民眾恢復室內配戴口罩，而紐約市5個行政區均屬高度傳染地區。
古莫（Andrew Cuomo）在紐約疫情嚴峻時施展鐵腕，如今失去緊急命令賦予他的更多權力，未強制要求紐約客在室內配戴口罩，僅宣布紐約市機場、港口與大眾運輸系統員工如在9月6日勞動節前未接種疫苗，每週需要接受病毒檢測。
美國CDC變更口罩建議前，紐約民眾搭乘大眾交通工具、進入醫院與學校時依規定都需要配戴口罩。
根據官方數據，紐約市COVID-19確診及疑似病例7天移動平均值已逾1200例；這項數據7月初不到250例，1月初高峰則超過6400例。新增住院病例方面，6月初以來保持在20至35例之間，低於1月至2月超過300例的水準。
全美疲於應付Delta病毒株，各地政府紛紛再祭室內口罩令，包括加州洛杉磯郡及華盛頓特區。紐約市暫未跟進，白思豪坦言難以強制執行是原因之一。一般認為，紐約市如擴大防疫限制，企業恐延後讓員工回辦公室，舉辦大型活動也可能引發疑慮，經濟復甦將受打擊。
不過，白思豪與古莫都暗示可能再度頒布口罩令。古莫並說，疫情如持續惡化，他將考慮強制要求學校教師與長期照護機構員工接種疫苗。（編輯：韋樞）1100803