高屏豪大雨特報　專家：「西南季風」持續帶來致災大雨

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地持續皆有降雨，迎風面中南部為最大，嘉義新港達310毫米。自30日起至今天4時高雄山區(御油山)累積雨量已近1公尺(976毫米)，遠勝「烟花」颱風在新竹山區所降下的。今晨台灣海峽南部仍有對流雲移入，伴隨降水回波，高屏仍有明顯降雨。
吳德榮說，各國模式最新模擬顯示，「季風槽」(Monsoon trough)內有多個低壓發展，各國模式模擬的強度、位置，並不一致，顯示其「不確定性」很大；不過，各國模式模擬本週台灣持續受「西南季風」影響，卻是一致的，至於廣東海面低壓在西南季風環境內發展，其未來向東北進入福建、或向東北東進入台灣海峽機率皆存在，其強度雖弱，但對於降雨分布會有關鍵性的影響，應密切觀察。
吳德榮指出，模式模擬亦顯示9日起「太平洋高壓」有緩慢增強、西伸的趨勢，致使「西南季風」逐漸北抬、減弱；但低層大氣仍不穩定，西南風迎風面降雨將再多持續2、3天；不過，其降雨強度減弱、時間縮短，範圍也逐日縮小。
吳德榮分析，最新(2日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至下週（8）日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；週四、五（5、6日）低壓對降雨的影響，應密切觀察。本週迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至33度，中部24至30度，南部23至30度，東部24至34度。
最新歐洲模式模擬顯示，下週一至週三（9至11日）「太平洋高壓」雖有緩慢增強、西伸的趨勢，「西南季風」亦將被迫北抬、減弱，但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率；不過強度相對減弱、範圍縮小。