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美國7成成人接種疫苗達標　拜登：路還很長

▲遲了近一個月，美國總統拜登立下的7成成人接種疫苗目標終於達成。拜登表示，這是了不起的進展，但要走的路還很長，呼籲未打疫苗的民眾儘快接種，才能徹底擊敗病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲遲了近一個月，美國總統拜登立下的7成成人接種疫苗目標終於達成。拜登表示，這是了不起的進展，但要走的路還很長，呼籲未打疫苗的民眾儘快接種，才能徹底擊敗病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-03 08:34:55

（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）遲了近一個月，美國總統拜登立下的7成成人接種疫苗目標今天終於達成。拜登表示，這是了不起的進展，但要走的路還很長，呼籲未打疫苗的民眾儘快接種，才能徹底擊敗病毒。

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拜登（Joe Biden）5月宣布，要在7月4日獨立紀念日前讓美國至少70%成人施打一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。由於疫苗接種速度不如預期，這個目標直到今天才達成。

拜登在推特（Twitter）宣布達標的好消息，稱這是項了不起的進展。但他也說，美國還有很長的路要走，尚未打疫苗的民眾應儘快接種，「讓我們徹底擊敗這個病毒」。

美國近幾個月疫苗接種進度遲緩，官員多認為是網路假訊息流竄，影響民眾接種意願，故積極透過醫學專家、受地方敬重人士加強疫苗宣導工作。但直到近兩週確診數在Delta變異株迅速傳播下大幅飆升，接種工作才有起色。

白宮COVID-19數據主任夏帕（Cyrus Shahpar）今天推文表示，昨天共施打46萬8000劑疫苗，其中32萬劑是第一劑，較7天前的25萬7000劑明顯上升，過去7天日均接種第一劑疫苗人數也是7月4日以來新高。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國過去7天日均新增6萬3250例確診，較6月中的1萬1474例低點多了4.5倍之多，住院與死亡人數也有明顯上升趨勢。美國成人疫苗接種率雖達70%，但全國仍約有9000萬有資格接種民眾尚未打疫苗。

針對外界關心打完疫苗仍染疫的情況，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天在媒體簡報會上表示，截至7月26日，CDC共接到6587例因「突破性感染」住院或死亡的病例通報，僅占1億6300萬多已接種疫苗人口的0.01%，甚至更低。

佛奇說，在華府及維吉尼亞州等多個地區，突破性感染發生比例介於0.26%至0.03%，仍算相當罕見，導致住院或死亡情況更是稀有，民眾應儘速接種疫苗。（編輯：郭中翰）1100803

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