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英國研究：須防範超級新冠變種出現　致使現有疫苗失效

▲新冠病毒的持續突變，讓全球的抗疫之戰增添許多變數，疫苗加強劑、是否該針對不同變種進行研發的討論也持續出現。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠病毒的持續突變，讓全球的抗疫之戰增添許多變數，疫苗加強劑、是否該針對不同變種進行研發的討論也持續出現。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-03 08:23:42

英國緊急情況科學諮詢小組(SAGE)的專家，上月30日曾發表論文聲稱，如果新冠病毒繼續變種，死亡率或將上升至35%，與中東呼吸綜合症(MERS)接近，也不排除會有新的超級變種病毒出現，導致現有疫苗失效的可能。

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綜合外媒報導，SAGE警告，新冠病毒在全球大流行時期最容易出現變種，從現有情況看來，新冠病毒不太可能被根除，變種病毒有很大的機率會繼續演化，較壞的情況是隨著抗原變異的累積，最終導致現有疫苗失效。

SAGE聲稱，這可能因為2種「需要關注的變異病毒株」(variant of concern)或正在調查中的變異病毒株「重新結合」而發生，例如Beta(最先是於南非被發現)、Alpha(在英國被發現)或Delta變異病毒株(在印度發現)，對疫苗和抗病毒藥物的抵抗力更強，出現「抗原漂移」(antigenic drift)等現象，導致發病率與死亡率都大幅提升。

不過，這不意味著就應該停止接種疫苗，SAGE認為，雖然疫苗無法提供絕對的消除性免疫，未來致死率或將上升，但疫苗仍然有其作用，建議公衛單位要繼續盡可能減少病毒傳播，以減少新的、對現有疫苗具抗藥性的變種(vaccine resistant variants)出現之可能性。

SAGE所發表的這篇論文偏向理論性質，未直接提供任何超級變種正在傳播的證據，而是預告並提出防範提醒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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