英國研究：須防範超級新冠變種出現　致使現有疫苗失效

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SAGE聲稱，這可能因為2種「需要關注的變異病毒株」(variant of concern)或正在調查中的變異病毒株「重新結合」而發生，例如Beta(最先是於南非被發現)、Alpha(在英國被發現)或Delta變異病毒株(在印度發現)，對疫苗和抗病毒藥物的抵抗力更強，出現「抗原漂移」(antigenic drift)等現象，導致發病率與死亡率都大幅提升。
不過，這不意味著就應該停止接種疫苗，SAGE認為，雖然疫苗無法提供絕對的消除性免疫，未來致死率或將上升，但疫苗仍然有其作用，建議公衛單位要繼續盡可能減少病毒傳播，以減少新的、對現有疫苗具抗藥性的變種(vaccine resistant variants)出現之可能性。
SAGE所發表的這篇論文偏向理論性質，未直接提供任何超級變種正在傳播的證據，而是預告並提出防範提醒。
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