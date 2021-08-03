東奧中華隊「亮點TOP1」是啥？網吐出背後真相：超乎想像
2020東京奧運，來自世界各國的選手紛紛在舞台上大放異彩，我國選手更是奪下許多獎牌，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「東奧中華隊『亮點TOP1』是什麼？」沒想到就有網友吐出了背後真相，直言「真的超乎想像」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 09:32:38
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「這次奧運亮點是什麼？」的文章表示，「2020東京奧運快落幕啦，這次奧運有什麼亮點？」原PO更接著說「是小戴拿銀牌、麟洋拿金牌還是婞淳拿金牌？還有哪些？有沒有卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到網友們紛紛認為是「球類的運動拿牌」，「男雙金牌，真的完全超乎想像」、「球類獎牌史上第一」、「戴資穎那場真的很厲害」，更有網友揭露了背後真相「小英體改成功，沒有畫唬爛」、「人才培養20年抵不過小英上任幾年，拿牌破紀錄，選手拼鬥精神」、「有政府、會做事，請安心」。
事實上，蔡英文總統上任後，成立任務編組的體發會，請前國手體壇人士當委員，行政院長當任主委，提高決策層級，2018編列3年12億的經費，實施「東奧黃金計畫」，重點培訓菁英選手，同時更全力改善選手的訓練環境，打造全新國訓中心，投入超過76億的經費，進行第三期國家運動園區與人才培育計畫。（編輯：王柏文）