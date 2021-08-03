名家論壇》單厚之／英明都是蘇揆　昏聵都是時中

7月27日全台「降級不解封」已經過去一周了，但指揮中心並沒有隨著解封後的情況做出「滾動式」的檢討，進一步調整或放寬「解封」的範圍，民眾不管上山下海、不管感染風險的高低，都得用相同嚴格的防疫標準，經濟民生活動方面也是一樣，沒有還要進一步放寬的跡象。





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當初全台升高為三級警戒，是指揮中心下的決定，沒有任何一個縣市可以違逆。按理講，權責之間本來就應該是相符的，誰有權力決定升級，自然也就該是誰決定降級，負起降級的風險跟責任。





結果指揮中心卻只管升級不管降級，7月13日的「微解封」，變成全台「逆時中」的「偽解封」、「未解封」，指揮中心絲毫沒有意見；7月29日的「降級不解封」，雙北、宜蘭決定不降級，指揮中心也還是沒有意見。





事隔一周後，雙北決定跟進指揮中心一周前的決定，但指揮中心也沒有要往前再邁一步的意思。反倒是行政院長蘇貞昌跳出來要求各部會，研擬10日後進一步適度鬆綁相管管制措施。





依照《傳染病防治法》和《嚴重特傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，陳時中才是全國最高防疫指揮官，因為有兩法的授權，指揮中心才有權力指揮、調度各部會和地方政府，必須要依照自己的命令而行。





但最近這一陣子我們卻看到，指揮中心似乎無力也無心做任何的決定，每天打太極拳、前言不對後語。反倒是行政院跟蘇貞昌一言九鼎、切合民心，台積電、鴻海、慈濟的BNT捐贈，都是行政院率先對外發布；7月27日解封，是蘇揆早早就要求各部會研擬；同樣的，8月10日的解封，應該也不會讓人失望。





當然，防疫原本就不可能完全沒有政治，即便有法律的授權，指揮官也不可能真的超越行政倫理獨斷專行。但在過去一年多的防疫經驗中，民進黨政府、蘇貞昌內閣，至少還尊重指揮中心的法律地位跟專業角色，讓陳時中至少能扮演一個「好演員」，所以才創造出「順時中」的光環。





但如今，民進黨政府似乎已經連一層的面子都不留給陳時中了，所有有掌聲、順應民心的事，都是行政院自己做；所有的爛攤子、無法解決的問題，就都丟給陳時中。





於是乎，陳時中變成一個買不到疫苗、沒有3+11會議記錄、護航高端，只剩下「挾疫苗以令諸侯」、「以法律威脅人民」，不知民間疾苦的角色。就連綠營縣市首長都帶頭「逆時中」，而民進黨卻沒有任何人願意伸出援手。





實際上，陳時中當然沒有能力跟膽子獨斷獨行，是民進黨政府把所有有疑慮、可能引發民怨、無從辯駁的骯髒活，通通都丟給陳時中。陳時中在別無選擇、使命必達的情況下，才會講出「不是疫苗不夠，是地方政府打太快」、「不允許雙軌制，地方可以派人到府，幫老人家上網預約」之類鬼話。





而所有成熟的、順應民意的、有掌聲的活，行政院就自己包辦了。結果就是所有英明的事，都是蘇揆作的；所有昏聵的話，都是陳時中講的。讓全台升三級、全民過苦日子、店家關門、民眾失業的，都是陳時中；降級、解封、發錢，這些好事，都是蘇貞昌跟民進黨。





民進黨想要讓陳時中揹黑鍋、陳時中也願意幫民進黨當黑手套，一個願打、一個願挨，民眾也沒什麼好有意見的。但行政院變成「太上指揮中心」的結果，其實就是指揮中心「變相降級」，結果必然是防疫的政治考量越來越多、專業考量越來越少。





過去這段時間，指揮中心的角色已經發生很大的質變，指揮中心不只是變成政院的擋箭牌，更是替政治擦屁股的衛生紙。這樣一個自甘把政治放在專業之前的指揮中心，怎能期望他做好防疫、保護人民的健康？











●作者：單厚之／資深媒體人





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