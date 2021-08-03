今日廣場》李芷薇／面對人權迫害，台灣如何證明自己不同

近日台灣立法院人權促進會首度舉辦國際公聽會關心維吾爾族人權，於線上與美、加、英各民主國家有力人士一同傾聽集中營倖存者控訴中共迫害經歷，出席立委包括立法院人權促進會會長王定宇、秘書長范雲、副會長王婉諭、陳柏惟、賴香伶等。此為我國立法院不分黨派譴責人權迫害、展現真正自由民主的一大進展，立法院此舉不僅使人振奮且值得大大鼓勵，因為在台灣內部，人權真正落實還有一大段距離，尤其法稅暴力侵害人權，人民斑斑血淚需要民意代表救援。





我是廣告 請繼續往下閱讀

歸國學人葉揚春合法以技術入股加入公司，但國稅局無視經濟部的核准，將股票當作其薪資所得，使他背負逃漏稅400萬的罪名，被限制出境，結果妻離子散。吳沛純老師補習班買賣不成，補習班的稅竟被算在頭上，行政救濟與訴訟20餘年，萬年稅單仍持續開出，她得了憂鬱症、癌症，還嘗試自殺兩次，最後國稅局連癌症救命錢也扣走。無獨有偶，太極門案司法判決無罪、無欠稅確定。然稅務機關至今仍未撤銷當年為整肅所開出的萬年稅單，甚至在去年8月聯手執行署拍賣太極門修行道館預定地。苗栗卓蘭詹坤源老農，以合法建照蓋農舍，完工前卻被河川局認定是違建須拆除，並開罰205萬元，十天內，兩夫妻抑鬱而終。以上皆因國家政府的法稅暴力造成對人民家庭、人命、財產的侵害，但卻沒有任何政府官員為此道歉，行政機關沒有、一府五院沒有，甚至蔡英文總統、蘇貞昌行政院長、游錫堃立法院院長、陳菊監察院院長暨國家人權委員會主任委員也都沒有一個人出來道歉或平反，這難道是重視人權的展現嗎?





尊重人權，是民主國家真正展現其價值所在。立法院院長游錫堃參加維吾爾族公聽會後在臉書上分享：美國人權鬥士金恩曾說，「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。」那麼，發生在新疆維吾爾族的人權遭迫害，與台灣法稅人權遭迫害，都是在傷害、威脅著國家和世界的公平正義與民主自由精神，全世界都將關注這些發生在中國和台灣的人權迫害事件後續如何發展。





台灣政府若希望向歐美先進民主自由的國家看齊，成為真正的亞洲民主燈塔，當然要關心國際人權迫害事件，但更應好好檢視國內司法、稅法、行政機關迫害人權的情況，並修改之，秉持公平正義的良心平反冤案，使台灣人永遠不再受到威權的霸凌與迫害，而非只是「看起來關心」，那才能證明台灣政府的民主與法治真的和他國不一樣。











●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



