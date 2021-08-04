台海衝突風險大增？抗中、助台提升防衛能力是美國共識
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上月底訪問新加坡，7月27日在英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的「富麗敦論壇」（Fullerton Lecture）發表主題演說，強調美國將專注於協助台灣建立自我防衛的能力。2天之後，首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，議題同樣聚焦抗中，顯見美國年初政黨輪替後，民主與共和兩黨「抗中」、協助台灣提升防衛能力已成共識。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-04 10:59:29
1979年美國與中華人民共和國建交，並與在台灣的中華民國政府斷交，1979年4月10日美國總統吉米卡特簽署通過《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），內容包括「美國將向台灣提供必要數量的防衛物資及技術服務，以使台灣能夠維持足夠的自衛能力。」但是有關美國將向台灣提供的防衛物資及服務的種類及數量的決定將由總統和國會決定。在《中美共同防禦條約》失效後，美軍雖然無義務保護台灣，但是依據《台灣關係法》內容，長期出售或租借武器給台灣，使得美國成為台灣主要武器來源國。
隨著台海軍力逐漸失衡，川普總統2017至2021年1月執政期間，除對中國採強硬態度，也宣布了多項對台重大軍售。2019年7月，川普同意售台108輛M1A2T戰車，以改善台灣主力戰車落後於共軍戰車不只一個世代差距的劣勢。同年8月，再宣布出售66架F-16V戰機給台灣，以改善國軍戰機逐漸老化問題。
2020年10月21日，美國宣布出售11套海馬士多管火箭系統、135枚AGM-84H/K增程型距外陸攻飛彈(SLAM-ER)、6套F-16戰機新式偵照莢艙(MS110) ；10月26日，宣布售台100枚魚叉海岸防禦系統（HCDS）；11月3日宣布出售4架MQ-9B「海上衛士」無人偵察機。
其中，M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）最大射程300公里，部署於台灣西部沿岸能對中國大陸福建沿海集結的共軍發動攻擊，性能比中科院研發的雷霆2000多管火箭系統優異；MQ-9B的巡弋半徑為國產大型無人機的40倍，能夠提升我國空中偵察能力。
拜登總統2021年1月21日就任後，美國國會持續通過多項挺台法案，但是尚未宣布對台新一波對台軍售，我國軍方則盼望採購M109A6自走砲車等武器裝備。由於美中可能於今年10月G20峰會中順道舉行「拜習會」，為避免刺激中國，拜登與中國國家主席習近平會面前恐難宣布新一批對台軍售，但是隨著解放軍對美國軍事威脅加深，未來仍會出售武器協助台灣、圍堵中國軍力擴張。