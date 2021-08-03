「麟洋配」奪金！土銀要發認同卡　提撥回饋金助羽球發展

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這次土銀羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋在7月31日東奧羽球男子雙打，面對中國大陸李俊慧、劉雨辰組合，最後以21比18、21比12，為中華隊再添一面金牌，這也是「麟洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的三場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。
在「麟洋配」勇奪羽球男子雙打金牌後，不少客戶及網友也以留言或私訊方式，向土銀詢問會不會出「麟洋」信用卡？還有網友以昨天決賽最後一球的「終局線上」、球落在場內得分的判定畫面，提案發行新信用卡，並以土銀企業標準色做設計。
就連李洋本人看見網友「終局線上」的卡面設計創意後，也在Instagram限時動態上分享回覆「這張信用卡好像有點特別」。而土銀也表示各界熱情都收到了，並會納入考量，甚至也透露連財政部長蘇建榮都表示若有出信用卡也會想辦1張。
而為回應各界期待，土銀也宣布推出一系列活動，除推出期間限定「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、行動Pay、台灣Pay綁定土銀信用卡進行購物交易且單筆222元（含）以上，即可獲抽獎機會，獎項包括「麟洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球等，而開立數位存款下載行動銀行並綁定台灣Pay，同樣也可獲得抽獎機會。至於為何設定消費222元的抽獎門檻？土銀說主要是「2」具有雙打、直落2獲勝等意義。
此外，土銀也正規畫發行麟洋羽球認同卡，將按認同卡持卡人一般消費額的0.25%計算回饋金，協助國內羽球運動發展，培育優秀人才，為國家所用。在卡面設計方面，土銀雖然積極與製圖網友聯繫，但因網路上有很多類似創作，必須解決著作權、專利權問題才能使用仍在努力中，若能快速解決，可望使用於聯名卡上，若來不及，將以「麟洋配」肖像進行卡面設計。不僅如此，土銀也規畫推出數位存款帳戶麟洋專屬晶片金融卡，不少「麟洋配」粉絲都是年輕人，希望能趁此帶動數位存款開戶數。
土銀也推出快閃活動，期間內客戶以定期（不）定額方式於土銀網路銀行、行動銀行，申購境內投信基金（不含轉換）享手續費率0元優惠，並規畫儘快推出「麟洋配」公仔、月曆、海報等紀念品，與大家同享「麟洋配」奪金喜悅。