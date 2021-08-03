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防Delta變種病毒肆虐加劇　日本強化多國旅客入境管制

▲為了防範傳染性高的Delta變種病毒，日本政府加強邊境管制措施。圖為東京羽田機場國際航班候機區資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了防範傳染性高的Delta變種病毒，日本政府加強邊境管制措施。圖為東京羽田機場國際航班候機區資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-08-03 10:37:36｜2021-08-03 10:37:41

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球已逾一年，又出現傳染力極高的Delta變種病毒，讓人聞之色變。為了遏止疫情擴散，各國也因此祭出邊境管制，近來疫情升溫的日本，也提高警戒，日本政府2日表示，針對來自美國3州、芬蘭以及其他國家的旅客，加強邊境管制措施。

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根據《共同社》報導，日本政府為了因應傳染性高的Delta變種病毒，提出一系列的邊境管制強化措施，來自美國印第安納州、堪薩斯州、德州以及芬蘭的旅客，在抵達日本後必須留在政府指定的隔離設施中3天，並且在第3天時接受額外的病毒檢測。

同樣的標準也適用於來自喬治亞、辛巴威、坦桑尼亞、盧森堡以及5個俄羅斯地區的旅客。

來自阿富汗的旅客在指定設施隔離的期間從10天縮短至6天，並且需要在抵達後的第3天以及第6天進行病毒檢測。

上述地區的旅客在隔離設施的隔離期滿之後，仍需再進行為期14天的自我隔離。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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