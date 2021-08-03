楊勇緯奧運奪銀　盧秀燕：激勵金加碼200萬

中華隊在本次東奧表現亮眼，目前已經奪得2金、2銀、3銅，縣市政府也祭出加碼獎勵金，鼓勵各位運動好手﹔台中市長盧秀燕今（3）日宣布，凡是在奧運中奪牌並設籍在台中的選手，將從優獎勵，把現行金牌的獎金，從15萬元提高到300萬元、銀牌的9萬元提高到200萬元、銅牌的6萬元提高到100萬元，奪下奧運柔道銀牌的楊勇緯確定可以收穫200萬元的激勵金，總獎金將提高至900萬元。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-03 10:41:40
盧秀燕說，為了鼓勵選手為國爭光，凡是奧運中，設籍在台中的選手，奪得金牌的激勵金將從現行的15萬元，提高為300萬元，奪銀牌從9萬變成200萬，銅牌從6萬變成100萬，第四名到第八名也會分別給，50萬、40萬、30萬、20萬、10萬﹔沒有奪牌的選手，有參加奧運，已經為國努力，也會發放5萬元的激勵金。
盧秀燕表示，身心障礙者的最高殿堂-帕拉林匹克運動會（帕運）將緊接奧運上場，台中市籍的帕運選手，奪金牌的選手將獲得100萬元、銀牌有60萬元、銅牌有40萬元，第四名到第六名分別給，30萬、20萬、10萬的激勵金﹔沒有奪牌的選手，也有5萬元的激勵金。
盧秀燕說明，本項政策適用於本次東奧與帕運，將動用市長的第二備金發放獎金，未來也會修改辦法將獎金編入預算中﹔以楊勇緯為例，除了可以獲得國家的國光獎金700萬元以外，也可以得到台中市府200萬元的激勵金。
另外，台灣金牌羽球男雙組合李洋、王齊麟，除了兩人各可獲得2000萬元國光獎金，設籍金門的李洋可以獲得金門縣政府加碼的472萬獎金，設籍台北市的王齊麟也可以拿到152.8萬元的獎金。