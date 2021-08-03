COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

楊勇緯奧運奪銀　盧秀燕：激勵金加碼200萬

▲台中市長盧秀燕今（3）日宣布，凡是在奧運中奪牌並設籍在台中的選手，將從優獎勵，把現行金牌的獎金，從15萬元提高到300萬元、銀牌的9萬元提高到200萬元、銅牌的6萬元提高到100萬元，奪下奧運柔道銀牌的楊勇緯確定可以收穫200萬元的激勵金，總獎金將提高至900萬元。（圖／體育署提供）
▲台中市長盧秀燕今（3）日宣布，凡是在奧運中奪牌並設籍在台中的選手，將從優獎勵，把現行金牌的獎金，從15萬元提高到300萬元、銀牌的9萬元提高到200萬元、銅牌的6萬元提高到100萬元，奪下奧運柔道銀牌的楊勇緯確定可以收穫200萬元的激勵金，總獎金將提高至900萬元。（圖／體育署提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-03 10:41:40

中華隊在本次東奧表現亮眼，目前已經奪得2金、2銀、3銅，縣市政府也祭出加碼獎勵金，鼓勵各位運動好手﹔台中市長盧秀燕今（3）日宣布，凡是在奧運中奪牌並設籍在台中的選手，將從優獎勵，把現行金牌的獎金，從15萬元提高到300萬元、銀牌的9萬元提高到200萬元、銅牌的6萬元提高到100萬元，奪下奧運柔道銀牌的楊勇緯確定可以收穫200萬元的激勵金，總獎金將提高至900萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕說，為了鼓勵選手為國爭光，凡是奧運中，設籍在台中的選手，奪得金牌的激勵金將從現行的15萬元，提高為300萬元，奪銀牌從9萬變成200萬，銅牌從6萬變成100萬，第四名到第八名也會分別給，50萬、40萬、30萬、20萬、10萬﹔沒有奪牌的選手，有參加奧運，已經為國努力，也會發放5萬元的激勵金。

盧秀燕表示，身心障礙者的最高殿堂-帕拉林匹克運動會（帕運）將緊接奧運上場，台中市籍的帕運選手，奪金牌的選手將獲得100萬元、銀牌有60萬元、銅牌有40萬元，第四名到第六名分別給，30萬、20萬、10萬的激勵金﹔沒有奪牌的選手，也有5萬元的激勵金。

盧秀燕說明，本項政策適用於本次東奧與帕運，將動用市長的第二備金發放獎金，未來也會修改辦法將獎金編入預算中﹔以楊勇緯為例，除了可以獲得國家的國光獎金700萬元以外，也可以得到台中市府200萬元的激勵金。

另外，台灣金牌羽球男雙組合李洋、王齊麟，除了兩人各可獲得2000萬元國光獎金，設籍金門的李洋可以獲得金門縣政府加碼的472萬獎金，設籍台北市的王齊麟也可以拿到152.8萬元的獎金。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.2%6.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.1%79.9%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.25%37.75%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀