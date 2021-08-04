台海軍武失衡　國軍想買這些武器抗中威脅

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為了在共軍對台發動第一波攻擊後仍保有反擊能力，早在馬英九政府執政期間，空軍就宣布下一代戰機希望能符合短場／垂直起降、視距外攻擊與雷達匿蹤等條件，目前國際軍火市場上僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B隱形戰機符合條件。
2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機，引發各界關注。不過，美國至今不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。美國不願售台F-35系列戰機，主因之一是為了避免得罪中國大陸，同時防止隱形戰機的機密技術外流，且中華民國並非「聯合打擊機」（JSF）計畫的參與國，短期內不可能宣布售台F-35B戰機。
依據目前F-35訂單，美國若宣布出售F-35B戰機，最快也要等到2030年才能獲得，為了改善空軍戰機老舊問題，美國同意出售66架F-16V戰機。新購的F-16V換裝電子掃描陣列（AESA）雷達能夠提升對空搜索、追蹤、武器操控能力，但是雷達匿蹤性能仍不如F-35戰機，因此空軍表示仍會向美國爭取出售F-35戰機。
M109A6自走砲車
川普2021年初卸任美國總統前，宣布一系列對台軍售，但是卻缺少M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲車與智慧型水雷。國軍現有200多輛M109A2與M109A5型自走砲車，服役於陸軍與海軍陸戰隊。多年來陸軍一直向美爭取採購100多輛M109A6型自走砲車。M109A6自走砲車改良重點為強化戰場生存性，具有其他構型均未配備的自動射擊管制系統（Automatic Fire Control System，AFCS）、全球定位／導航系統系統（Global Position／Navigation System）、單頻地空無線電系統、炮口測速雷達、火砲自動射擊管制系統等。
M109A6主要武裝配備為一門M284型155公釐／39倍徑榴砲，能夠發射M203/M203 A1型砲彈，最大射程可達30公里，採用強化的新型砲口制退器和新的砲膛排煙器。M109A6高度資訊化，可遂行獨立作戰，不需要配合射擊指揮車，從接獲命令到發射第一發砲彈，M109A6只需要1分鐘的準備時間。
神盾艦
1996年台海飛彈危機之後，政府深感飛彈攔截能力不足，除了委託中科院開始研發具備彈道飛彈攔截能力的天弓三型防空飛彈外，並向美國表達購買配備神盾作戰系統飛彈驅逐艦的意願，但是美國遲未同意出售神盾艦，於2001年出售4艘封存的紀德級驅逐艦，配備AN/SPS-48，AN/SPS-67（V）1，AN/SPS-67（V）3/5對空搜索雷達，AN/SPQ-9B，AN / SPS-77電戰系統，搭配艦上標準二型飛彈構成海軍最強防空戰力。
海軍接受4艘紀德級驅逐艦後改稱為基隆級艦，防空性能為國軍現役軍艦最強者，但是基隆級艦船齡平均逾40年，面對解放軍新一代軍艦性能已顯落後，遇上敵軍飽和式攻擊更難以招架。
由於美國海軍在2020年取消延壽計劃，在35年的服役壽限下，將有27艘1990年代服役的柏克級Flight I型神盾飛彈驅逐艦在2026年起陸續除役。熱艦移交除役的柏克級Flight I型驅逐艦也是被謠傳的選擇之一，熱艦移交能夠減少設備重新啟用的支出。不過，國防部在今年3月否認有接收美軍神盾艦計劃。