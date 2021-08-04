台海軍武失衡　國軍想買這些武器抗中威脅

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為了在共軍對台發動第一波攻擊後仍保有反擊能力，早在馬英九政府執政期間，空軍就宣布下一代戰機希望能符合短場／垂直起降、視距外攻擊與雷達匿蹤等條件，目前國際軍火市場上僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B隱形戰機符合條件。

2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機，引發各界關注。不過，美國至今不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。美國不願售台F-35系列戰機，主因之一是為了避免得罪中國大陸，同時防止隱形戰機的機密技術外流，且中華民國並非「聯合打擊機」（JSF）計畫的參與國，短期內不可能宣布售台F-35B戰機。

F-35B戰機，最快也要等到2030年才能獲得，為了改善空軍戰機老舊問題，美國同意出售66架F-16V戰機。新購的F-16V換裝電子掃描陣列（AESA）雷達能夠提升對空搜索、追蹤、武器操控能力，但是雷達匿蹤性能仍不如F-35戰機，因此空軍表示仍會向美國爭取出售F-35戰機。

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