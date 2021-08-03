奧運金牌激勵金　中市府：一口氣提升300萬

為獎勵中市籍奧運國手為國爭光，勉勵再接再厲備戰2024巴黎奧運，台中市長盧秀燕在今(3)日市政會議宣布台中市提高奧運金牌激勵金300萬元；銀牌獎金200萬元；銅牌獎金100萬元。同時，提高身心障礙運動選手參加帕拉林匹克運動會的激勵金額度，金牌選手100萬元；銀牌60萬及銅牌40萬元，不只是倍增，更是「數倍增」，藉此激勵優秀選手，為台中爭光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕表示，市府極重視運動發展，並積極推動運動獎勵措施革新，例如在原有一次性體育獎金外，108年特增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從108年全國運動會、109年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領培訓獎助金。

她強調，「每一個家庭培育運動選手都不容易，而參加四年一次的奧運更是無上光榮」，此屆東京奧運，我國好手表現精彩，不只激勵國人，也讓運動的價值被彰顯，在重新檢視激勵金額度後，決議針對過去設定的激勵金再「破格加碼」，並於今宣布提升奧運激勵金額度，比如原來獲得金牌者，獎金是15萬元，現將一口氣提升至300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。以拿下台中首面奧運柔道銀牌的楊勇緯及柔道獲得第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，最大漲幅達20倍，此屆東奧馬上實施。

同時，盧秀燕也表示，身障者運動最高競技殿堂帕拉林匹克運動會於8月24日也將在東京登場，台灣出賽的10位選手中，有3位就是台中子弟兵，包含柔道李凱琳、桌球林姿妤以及健力林亞璇，也宣布提高帕運激勵金，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元；未獲得前六名的參賽選手則可領取5萬元激勵金，展現市府照顧優秀運動選手的具體作為。

運動局長李昱叡指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界的運動菁英，奧運參賽意味著選手達到了頂尖運動選手的門檻，盧市長逐步穩健推動運動獎勵措施革新已經展現成效，包括108年度全國運動會台中進步排全國第三；109全國身心障礙運動會台中全國第二、全民運動會台中市全國第一創三連霸；110年全國中等學校運動會台中市全國總冠軍；加上東京奧運這次有七位選手參加，其中楊勇緯勇奪銀牌，是有史以來最佳成績，皆顯示台中的運動成績進步，未來將積極推動運動發展，創造佳績。