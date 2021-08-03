嘉義群聚新增2例確診 病毒基因定序也出爐屬英國變異株
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增16例新冠肺炎本土病例，其中有2例為嘉義職場群聚案15769的同住小孩及長輩，而此案目前接觸者採檢108人，96人採檢陰性，已無待採者，接觸者採檢已告一段落。指揮官陳時中表示，整個發展情況穩定樂觀，也做了病毒基因定序，案15760及15761都是英國變異株，病毒變異上沒有特別情況，希望很快告一段落。
記者顏真真/台北報導
2021-08-03 14:44:22｜2021-08-03 14:46:16
陳時中指出，今日嘉義職場群聚件新增2例確診案15823及案15828，為案15764傳給同住家人，包括更小的小孩及長輩。而目前接觸者採檢做了108人，96人陰性，其中58人居家隔離、16人自主健康管理、34人自我健康監測，且已無待採者，接觸者採檢告一段落。
另上周六開始第一天先做了9個快篩點，其中4個點做了一天，另4家院及1個站要持續做到這周六，目前為止，快篩站總共測了1604人，其中快篩陽性有3名，經過PCR為陰性，因此整體發展情況穩定樂觀。
陳時中也表示，此群聚事件也有做了病毒基因定序，案15760及案15761都是英國變異株，現在在台灣主要的英國變異株，病毒變異上也沒有特別情況，希望很快告一段落。
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