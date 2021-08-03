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嘉義群聚新增2例確診　病毒基因定序也出爐屬英國變異株

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（3）日說明嘉義職場群聚事件最新疫情。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（3）日說明嘉義職場群聚事件最新疫情。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-03 14:44:22｜2021-08-03 14:46:16

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增16例新冠肺炎本土病例，其中有2例為嘉義職場群聚案15769的同住小孩及長輩，而此案目前接觸者採檢108人，96人採檢陰性，已無待採者，接觸者採檢已告一段落。指揮官陳時中表示，整個發展情況穩定樂觀，也做了病毒基因定序，案15760及15761都是英國變異株，病毒變異上沒有特別情況，希望很快告一段落。

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▲指揮中心今（3）日公布嘉義群聚個案關係圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（3）日公布嘉義群聚個案關係圖。（圖／指揮中心提供）
陳時中指出，今日嘉義職場群聚件新增2例確診案15823及案15828，為案15764傳給同住家人，包括更小的小孩及長輩。而目前接觸者採檢做了108人，96人陰性，其中58人居家隔離、16人自主健康管理、34人自我健康監測，且已無待採者，接觸者採檢告一段落。

另上周六開始第一天先做了9個快篩點，其中4個點做了一天，另4家院及1個站要持續做到這周六，目前為止，快篩站總共測了1604人，其中快篩陽性有3名，經過PCR為陰性，因此整體發展情況穩定樂觀。

陳時中也表示，此群聚事件也有做了病毒基因定序，案15760及案15761都是英國變異株，現在在台灣主要的英國變異株，病毒變異上也沒有特別情況，希望很快告一段落。

▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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