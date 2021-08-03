COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

超級變異株讓疫苗全失效？陳時中：X病毒為人類10大威脅

▲針對英國報告指稱超級變異株恐讓所有疫苗都失效，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示3年前WHO提出人類10大威脅裡就有提到「X病毒」，即未知新的病毒，這對人類現在及未來健康是很大威脅。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對英國報告指稱超級變異株恐讓所有疫苗都失效，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示3年前WHO提出人類10大威脅裡就有提到「X病毒」，即未知新的病毒，這對人類現在及未來健康是很大威脅。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-08-03 15:16:30

英國政府緊急科學顧問團隊（SAGE）日前發表一份報告，指稱他們有合理的理由相信新冠肺炎病毒不會消亡，反而會繼續變異傳播，最終導致現有的疫苗全部失效的可能。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，其實3年前世界衛生組織（WHO）提出人類10大威脅裡就有提到「X病毒」，即未知新的病毒，沒想到兩年後就有大規模病毒流行，這對人類現在及未來健康是很大威脅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，其實醫療界都非常關心超級變異株，但這也不是今天才提出來，他記得3年前WHO提出人類十大威脅時，裡面就有提到「X病毒」，所謂「X病毒」就是未知新的病毒，包括變異株也好，這對人類現在及未來都是很大的威脅。

陳時中說，當時WHO提出「X病毒」要大家注意，沒想到兩年後就有這樣大規模的病毒流行，當然現在這情況仍然沒有變。

▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.35%6.65%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.91%80.09%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.56%37.44%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀