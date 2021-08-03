超級變異株讓疫苗全失效？陳時中：X病毒為人類10大威脅
英國政府緊急科學顧問團隊（SAGE）日前發表一份報告，指稱他們有合理的理由相信新冠肺炎病毒不會消亡，反而會繼續變異傳播，最終導致現有的疫苗全部失效的可能。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，其實3年前世界衛生組織（WHO）提出人類10大威脅裡就有提到「X病毒」，即未知新的病毒，沒想到兩年後就有大規模病毒流行，這對人類現在及未來健康是很大威脅。
記者顏真真/台北報導
2021-08-03 15:16:30
陳時中指出，其實醫療界都非常關心超級變異株，但這也不是今天才提出來，他記得3年前WHO提出人類十大威脅時，裡面就有提到「X病毒」，所謂「X病毒」就是未知新的病毒，包括變異株也好，這對人類現在及未來都是很大的威脅。
陳時中說，當時WHO提出「X病毒」要大家注意，沒想到兩年後就有這樣大規模的病毒流行，當然現在這情況仍然沒有變。
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