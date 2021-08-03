「新北協拍線上講座」上菜！一窺國片製作與行銷背後秘辛
疫情趨緩，影視劇組陸續復工取景拍好戲，影劇迷們也期待新片上映；新北市為讓民眾一窺國片製作與行銷背後的秘辛，新北市協助影視拍攝與發展中心力邀資深電影人姚經玉出席「新北協拍劇光燈線上講座」，暢談國際選片、國片海外參展、國片行銷與監製等實務經驗。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-03 10:55:13
新北市政府新聞局長蔣志薇表示，新北協拍中心於100年成立，致力提供完善便利的影視製作環境，近年亦協助了《刻在你心底的名字》、《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》等優質影視作品的拍攝；新北協拍中心的業務從今年7月移轉至新聞局後，將結合城市行銷的理念，持續向國內、外推廣新北市的自然美景與人文歷史，達到提升城市品牌形象與帶動地方發展的目標。
蔣志薇認為，這次藉由線上講座，由新北協拍中心經理董育麟擔任講座主持人，與擁有參與國際影展數十年經驗的姚經玉，以《電影圈的另類海歸派－從國際發行談國片願景》為主題，就國際選片經驗分享、國海外銷售與參展、觀眾口味及創作上的取捨、協拍對製作面的角色與互惠等議題展開對話；不論是從業人員、想踏入或是對影視領域有興趣的民眾，絕不能錯過。
新聞局新聞行政科長吳宥妘說，精闢剖析的觀點，與娓娓道來的人生經驗，十分引人入勝；迫不及待想瞭解精彩線上講座內容的民眾，可於8月3日、8月5日及8月7日鎖定「新北協拍中心」臉書專頁，一探究竟。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。