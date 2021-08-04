疫情讓數位時代提早到！玉山金加速數位轉型、不放棄併購

我是廣告 請繼續往下閱讀
在放款方面，今年上半年台灣出口暢旺，玉山掌握國內企業投資及出口成長動能，總放款較去年同期成長7.7%，中小企業放款成長15.5%。放款成長的同時也保持良好資產品質，截至上半年，逾期放款比率(NPL)為0.17%，逾期放款覆蓋率703.2%。
手續費收入部分，玉山金今年前6個月淨手收104.1億元為歷年新高，較去年同期成長6%，其中財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為48.5億元及19.1億元，均為歷年同期最佳表現。黃男州表示玉山財富管理以科技的力量，結合理專諮詢，全新升級「理財快易通」，讓顧客能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議，交易筆數相較去年同期成長185%。
黃男州說，疫情讓數位時代提早到來，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾4成，其中活躍顧客比例達75%，全行轉帳交易超過93%為數位交易，，今年玉山透過RPA（機器人流程自動化）辦理勞工紓困貸款，提供既有顧客線上申請服務，有效加速案件審核流程，玉山目前超過75%的基金申購、信貸申請案件、外匯交易在數位通路上完成，玉山金未來也將加速數位轉型，打造端到端的無斷點數位金融服務。
在海外布局方面，黃男州表示目前玉山金在9個國家有28個營業據點，都是從事銀行業務，目前海外據點占玉山總資產的13%，上半年獲利貢獻也占20.8%，整體海外收益相當不錯，也擴大玉山的客群。雖然疫情關係不太容易到其他國家拜會金融主管機關，在海外布局速度上會受影響，但黃男州說「玉山海外布局仍會積極布點，希望有更堅強的亞洲服務網絡。」
此外，最近金融併購案不少，包括台新金併保德信人壽、富邦金併購日盛金，黃男州也強調自我成長、策略聯盟及審慎併購都是玉山金成長的方式，「併購也是未來玉山成除版圖的重要一塊」，但目前沒有任何標的物、任何併購案子在談。