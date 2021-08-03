黃偉哲表示南市重視桌球扎根 虛心受教 努力爭取前瞻經費

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教育局長鄭新輝表示，縣市合併之前，桌球館依據當時的台南市立運動場地委託經營自治條例及政府採購法規定，自95年起辦理公開招標後，就與台南市體育會簽訂了5年契約，並由桌球委員會經營管理。99年12月25日縣市合併之後，原南市的自治條例廢止，為了避免法規適用分歧，因此以延長契約方式委託桌球委員會持續經營管理，讓桌球館的使用不會因機關整併而受到影響。然而，因原訂委託契約無續約規定、契約屆滿後展期也無依據，體育處未重新辦理招標程序，逕以延長契約方式辦理顯已不符規定，因而在101年10月被審計部台南市審計處糾正。在未依法重新辦理公開招標前，市府為避免桌球館委託經營無限期延約再遭糾正，因此採取暫時延約、1年短約、收回自管並收取補償金的方式因應，並於106年依規定重新辦理委託經營管理公開招標。雖然期間多次邀請桌球委員會參與投標，可惜並未如預期，若說市府不重視桌球館與桌球委員會對選手的訓練並不公允。
體育處表示，桌球館委託經營管理必須依法行政，桌球館自95年到106年7月皆由會桌球委員會經營管理是不爭的事實，市府重視桌球選手的訓練並沒有因誰當市長而有任何改變，所以才會以各種方式讓桌球委員會持續經營，即使是依法辦理公開招標，也多次向桌球委員會邀標。由於106年7月以前，桌球館的經營主體皆為桌球委員會，因此若有人將104年全運會桌球團體賽24連霸失利，106年全運會僅得第5名的原因，歸責於桌球館委外經營，似乎未盡合理。因為108年全運會南市桌球又重新奪回桌球團體賽冠。
黃偉哲坦承，雖然南市運動員的訓練環境在歷任市長的努力下，已漸漸越來越好，但他認為還不夠，市府仍會繼續努力為運動員打造更好的環境，通盤檢討運動訓練場地不足、設備老舊的問題。今年市府也努力向中央爭取前瞻二期的經費補助，包含桌球館整建計畫約1500萬，未來市府絕對會在確保選手訓練空間不受壓縮之前提下，提供市民運動空間，深耕桌球基層運動。