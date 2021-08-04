疫情衝擊信用卡消費 玉山銀寄望國內解封、海外仍不樂觀
受到新冠肺炎疫情衝擊，發卡銀行信用卡消費金額也出現衰退，玉山銀行董事長黃男州今（4）日也坦言今（2021）年上半年主要受到海外旅遊及商務停擺，加上5月15日國內防疫警戒升至三級之後，百貨、餐飲及娛樂業亦受到很大衝擊，但若下半年國內新冠肺炎疫苗注射率持續提升，疫情警戒能從二級降至一級甚至解封，國內消費一定會增加，至於海外部分今年不太可能，尤其國外旅遊恐怕時間會更久一點。
記者顏真真/台北報導
2021-08-04 18:51:57｜2021-08-04 18:56:06
黃男州表示，今年上半年因海外旅遊及國外商務幾乎都停止，畢竟海外消費是信用卡業務重要的一環，再加上5月15日國內防疫警戒也升高至第三級之後，不管是百貨、餐飲及娛樂業等也受到很大影響，使得信用卡刷卡金額確實也受到影響，6、7月唯一沒受影響就是繳稅，因為很多人還是用信用卡繳稅。
不過，他說從國外例子也可看出，若疫情緩解，整體消費也會大爆發，他以美國為例，有朋友在美國表示現在二手車比新車還貴，因為新車都缺貨，供不應求，供應鏈及及生產鏈都有問題。
在國內部分，黃男州預期如果下半年新冠肺炎疫苗注射率提高，疫情控制好，防疫警戒從二級降至一級，甚至解封，消費一定會增加，玉山也會提早做因應，只是海外消費這部分，今年仍不太可能，明年看看，海外國際商務可能會比較早開放，海外旅遊恐怕時間會再更久一點。
至於國內景氣展望，黃男州分析主計總處預估今年GDP成長率為5.46%，最主要來源是進出口都很好，不過，如果就各季表現來看呈現逐季下滑，因此下半年成長力道是不如上半年，而全年是否可能「坐5望6」？他認為要看整體疫情發展，畢竟整個消費都受到影響掉下來，即便出口還不錯，今年GDP在5%以上應該沒問題，但要超過6％，就要看疫情是否控制住。