朱立倫下軍令狀：國民黨支持度超越綠、2022六都過半

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朱立倫說，改變才有希望，重拾領導力才能改變、團結國民黨，這些日子民進黨專斷獨裁、腐敗無能，民眾受不了了，但有這樣的執政黨，國民黨也有責任，我們做的遠遠不夠，太多支持者希望國民黨站起來、強起來，而他身為黨的一份子，義無反顧、責無旁貸，他將扛起責任跟大家一起努力。
他強調，面對2022年地方選戰，他會拼盡全力，彙整所有力量，讓國民黨2022年打大勝仗，2024年則會推出最強候選人，無私、無我，讓國民黨重返執政，贏回中華民國。
「沒有2022，就沒有2024！」朱立倫說，他目標在一年內，讓國民黨支持度和認同度超越民進黨，六都至少過半，六都以外的縣市也至少也要過半。他規劃組成選戰策略小組，邀集有能力的人加入，以北市長選戰為例，包括立委蔣萬安、台北市議員羅智強都是優秀人才，加入小組討論推出最強候選人。
媒體詢問，2024年若自己民調最高，會代表參選總統？朱立倫說，現階段有很多優秀人才，包括新北市長侯友誼、台中市長盧秀燕、中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜等，只要大家一起努力，大家的民調越來越高，一定推出最強候選人。但至於如果朱立倫也有意願，要怎麼做到無私？朱立倫說，他所有重心，就是要扛起責任，打贏2022年，已經宣示將無我、無私將推出最強候選人。
至於是否與國民黨智庫副董事長連勝文策略聯盟，朱立倫透露，會跟很多人一起努力，包括他的老同事包括曾任新北市及高雄市副市長的前黨祕書長李四川、前黨副秘書長江政彥、前政院副祕書長黃敏恭等，不會只有這些還會有更多人一起加入。
朱立倫說，他也有與趙少康交換意見，趙建議用現代科技快速組建國民黨組織，他絕對支持，希望國民黨成為具有戰鬥力的政黨。