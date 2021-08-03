出門內用先看這！速食業防疫、優惠新品大比拚

雙北地區今（3）日終於開放內用，許多速食品牌除了希望內用顧客能帶動業績回升，另一方面對於防疫工作也不敢馬虎，不過在室內最多50名內用客的限制下，想要爬回以往的業績恐有難度，不過台灣麥當勞表示，在疫情期間安全才是第一，顧客和員工的防疫規範一定嚴格遵守，另外，頂呱呱則是搭上奧運熱潮，開放內用前便推出單點88折優惠，而肯德基除了與王品旗下麻辣鍋品牌聯手推出新品外，內用更是僅提供個人餐，將不得分食的內用規範拉到最高。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-03 11:54:10｜2021-08-03 12:01:19
雖然除了雙北地區，各縣市早已開放內用，不過麥當勞直至今日才開放內用，而嘉義縣市更是延到7日開放，澎湖則還在規劃中，業者表示，因為麥當勞全台餐廳據點相當多，除了用餐隔板全面到位需要時間外，內外場的清消也需要重新擬定SOP，對所有員工進行教育訓練，另外請顧客除用餐外，全程配戴口罩，用餐避免交談。此外，業者也順勢推出起司脆薯雙牛堡、柚香塔塔脆鷄堡等兩款異國風情漢堡，讓消費者除了降級外出用餐外，還能一掃無法出國的煩悶。
而肯德基也是選在今日才開放全台用內，除了既有規定外，由於店內用餐不得分食，因此暫不提供雙人和多人餐，不過業者也祭出「零接觸」式服務優惠，包含至8月底，採用預定快取點餐，即享加1元多1件，相當於套餐、桶餐半價，外送滿350元即免運費等，鼓勵消費者儘管開放內用，也能齊力將風險降至最低。另外也和王品集團麻辣鍋品牌青花驕聯手推出新品青花椒香麻脆雞，甚至持套餐發票至青花椒用餐就送滑嫩去骨雞腿肉一份，話題性十足。
台灣本土速食業者頂呱呱日前原本宣布街邊店內用將延期至9日開放，不過臉書粉專昨日也宣布今起開放全台門市內用，同時搭上奧運熱潮，推出單點全品項88折的優惠，明星商品如呱呱包、地瓜薯條、一口翅等，全數不限購買份數。
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