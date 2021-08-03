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猶如阿拉丁神燈　侯友宜暖心送總統教育獎得主專屬許願禮

▲新北市長侯友宜貼心讓學生許願，量身訂做禮物完成心願，並在線上見面嘉許同學。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜貼心讓學生許願，量身訂做禮物完成心願，並在線上見面嘉許同學。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-03 12:17:12

2021年總統教育獎嘉許力爭上游、出類拔萃的學生，新北市有4位學生獲此殊榮；新北市長侯友宜貼心讓學生許願，有如阿拉丁神燈般為孩子準備獨一無二、量身訂做禮物完成心願，並在線上見面嘉許同學。

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侯友宜指出，本年度獲得總統教育獎的得主，分別是五峰國中的林耕鴻、頭前國中的胡玲瑜、莒光國小的塗煜鈞，及五華國小的鄧妍玲；身處逆境的他們，需要更多動力與勇氣，獲獎同學以無比堅毅信念，跨越身體及心理阻礙，都是超越自我、不畏逆境的鬥士。

五峰國中的林耕鴻是位品學兼優的新住民子女，國一發現罹患白血病，近一年治療與病魔對抗但仍努力向學，而他這次許願的禮物是幫爸爸換床墊，及為家裡購置新的烘碗機，因為醫生囑咐盡可能維持環境物品乾燥；林耕鴻認為，自己生病需大量醫藥費用而父母省吃儉用，這次能換新真是最棒的禮物。

重度肌肉萎縮的頭前國中胡玲瑜同學，從小需要來自越南的母親24小時在旁打理，雖然寫字速度比別人慢，但她仍用心書寫每個字，而她許願禮物是一台專屬的平板電腦，這次疫情讓自己體會數位學習的重要；辛苦的她是醫院的常客，此刻還在加護病房與病魔搏鬥，師長也在為她加油。

莒光國小的塗煜鈞因粒腺體病變造成發展遲緩，但他認真參與課堂討論並擔任圖書館志工、公益活動，曾獲罕見疾病獎助學金成績優良獎，也是新北市優秀身心障礙學生；這次許願禮物是翻譯機及桌遊，幫助輕鬆有效率的學習，也可透過桌遊增加人際關係並訓練思考及精細動作，獲得這禮物比生日還要高興！

五華國小的鄧妍玲罹患噬血症候群與川崎氏症，父親也罹腦瘤抗病，曾撰「抗糖小勇士」繪本，也拍攝衛教影片給罕見疾病基金會病友，並協助教育廣播電台製作兒童節目；她許願禮物是「跟市長一起做公益」，購買抗糖小勇士繪本送給更多學校或糖尿病家庭的小朋友，能和市長做公益是一生難忘的榮耀。

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