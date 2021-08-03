王齊麟最想代言金牌 台酒董座鬆口評估中、待回國再接洽
我國奧運國手「麟洋配」王齊麟、李洋在2020東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，引發全國關注，兩人2日晚間也直播回應各界問題，其中在回答最想代言什麼產品時，王齊麟覺得金牌啤酒換上運動風包裝很帥很酷，會想嘗試代言這項商品。對此，金牌啤酒的生產廠商台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（3）日也鬆口「評估中」，等他們回國再進一步接洽。
記者顏真真/台北報導
2021-08-03 12:44:15
這次東京奧運選手「黃金男雙」王齊麟、李洋在7月31日羽球男子雙打面對中國大陸李俊慧、劉雨辰組合，最後以21比18、21比12，為中華隊再添一面金牌，這也是「麟、洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的三場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。
隨著「麟洋配」奪金，兩人也成為各界關注焦點，不少民眾更跪求快出周邊，更有網友向兩人所屬球隊土地銀行提案發行「終局線上」信用卡，土銀正面回應正規畫發行「麟洋羽球認同卡」，而且每筆消費金額也會提撥回饋金，協助國內羽球運動發展之用。
不僅「麟洋認同卡」即將發行，兩人昨日也合體直播，和大家見面聊天，兩人也回答了一些關於接觸羽球的契機、對於難忘的首次奧運會感想，也聊了最想代言的產品，王齊麟覺得金牌啤酒換上運動風包裝很帥很酷，會想嘗試代言這項商品。
對於王齊麟表達最想代言金牌啤酒，台酒公司董事長丁彥哲也知道了，他今日更鬆口「評估中」，等他們回國再進一步接洽。
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