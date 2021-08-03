東京奧運民族主義強烈　專家：戰狼外交激起反中情緒

2020東京奧運舉辦至今，台灣已經打破歷年參賽的紀錄，讓全台觀眾熱血沸騰。不過與中國代表隊有關的賽事結果往往引起廣泛討論，無論是部分中國選手表現未達期待遭到中國網友批評，還是對手被中國網友爭，或是台灣藝人在恭賀我國代表隊奪牌時，被小粉紅們貼上台獨標籤。有學者認為，以目前東亞地緣政治背景，各國民族主義在東京奧運中的表現比往年更為激烈，主因是「戰狼外交」以及新冠肺炎疫情，在各國引起的反中情緒。





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《德國之聲》報導指出，在這一次奧運，中國代表隊參與的比賽總是牽動著大眾討論以及反應，中國網友頻頻出征對手，也不斷批評自家選手。「中國雙塔」劉宇辰和李俊慧被中國網友譏稱「國家隊輸給省隊」；在桌球混雙金牌戰，擊敗中國代表隊的日本選手伊藤美誠遭到中國網友攻擊鬧版。





有學者認為，因為當前的地緣政治背景，各國民族主義在東京奧運中的表現，比起往年更為強烈。台灣師範大學台灣語文學系副教授莊佳穎指出，近年因為「戰狼外交」以及疫情，中國目前在世界各國不被喜愛，導致中國國內的運動粉絲急於想要呈現自己國家很強、很棒。「小粉紅」作為另一種形式的民族主義動員，體育只是其中一環，同樣的事情在娛樂界也會持續發生，最近的一個例子就是在兩岸都有極高知名度的藝人小S，因為支持台灣選手，而遭到中國網友抨擊。





香港中文大學講師杜文哲（Tobias Zuser）指出，民族主義也在其他代表隊中出現，杜文哲舉例「香港、中華台北以及菲律賓都在這次的奧運中展現出前所未有的競爭力。」香港暌違25年後再度奪得金牌，中華台北得牌數則創下奧運史上最佳戰績，菲律賓則靠舉重拿下該國首枚金牌。





莊佳穎也同意杜文哲看法，認為主因是中國的「戰狼外交」引發的反中情緒，國際公民社會中，「戰狼」隨便到其他國家親門踏戶，隨意謾罵、消費文化，是讓人們對於中國產生厭惡感的主要原因之一，再加上新冠肺炎疫情影響，在今年奧運台灣、泰國、印度以及菲律賓等國都有「想擊敗中國」的聲音。莊佳穎表示，選手除了代表政府，某方面也代表主流社會的好惡，因為他們更在意的是全民的觀感和感受，這已經成為東奧以後各國面對中國的基調。





菲律賓舉重選手迪亞茲（Hidilyn Diaz）擊敗中國奪下首枚金牌，激起該國民眾的愛國情操以及反中情緒。菲律賓大學人類學教授卡斯特羅（Nestor Castro）表示，迪亞茲曾經針對南海爭議有著強硬發言，與當局不同立場，因而團結了當地反對派以及激發反中情緒。不過卡斯特羅也擔心，反中情緒若變成反華情緒，會對菲律賓華人社群不利。





▲菲律賓舉重選手迪亞茲擊敗中國奪下首枚金牌。

（圖／美聯社／達志影像）

台灣的民族主義，則與疫情以及兩岸關係有關。由於從奧運名稱到不被國際承認，讓台灣渴望被世界看到的心理，一直存在於集體意識之中。每逢國際賽事，若有台灣人拿到獎牌，就會被稱為「台灣之光」，或是「讓世界看到台灣」的說法，但在國際上根本沒有「美國之光」或「英國之光」的說法。





莊佳穎指出，台灣從日治時期結束，就有被遺棄的感覺，因此集體心理有沒被處理的一塊。當中華民國政府來到台灣，開始抹除台灣過去作為日本人的身份，但新的政權後來又不被國際認同。莊佳穎認為，這種因歷史而「多重不被認同」的集體心理和情感結構，很明顯在過去幾次的國際賽事展現出來，特別是奧運賽事，因此台灣會很希望自己被看見，這也成為台灣的主流論述。



