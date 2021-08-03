建宏牛肉麵熄燈 柯文哲：疫情若更好、萬華將推系列活動
北市今（3）日開放餐飲業內用，不過西門町知名的「建宏牛肉麵」卻吹熄燈號。台北市長柯文哲表示，若疫情狀況越來越好，萬華將會有系列活動，但是口罩恐怕還要戴一陣子。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-03 13:06:45｜2021-08-03 13:07:45
柯文哲、台東縣長饒慶鈴3日出席「台北x鳴日號x台東x熱氣球」活動，對於知名牛肉麵店家撐不下去熄燈，柯文哲說，接下來的振興活動還是要看疫情，本來北市府想法是台北南區辦一系列活動，包括台北燈節、青山王祭、西門町、聖誕節活動等，但還是要看疫情，如果疫情越來越好，就可以舉辦，「do our best！」但還是要民眾的合作，恐怕還是口罩要戴一陣子，因為Delta病毒，儘管打疫苗兩劑還是要戴口罩，因為傳染力蠻強的。
另外，對於北市府昨天新增的確診個案，雙北互推源頭，柯文哲今天說，目前疫調是用居住地，以前還會台北幾個（確診）、新北幾個，這不見得有意義，首都生活圈本來就會在一起，因為人在台北市上班，住在新北，以前會在意北市幾個？新北幾個，現在發現沒有意義，因為都混在一起。
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