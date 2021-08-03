阿伯打疫苗要求看瓶子！醫一聽「理由」愣住：到底多誇張
目前台灣疫情趨緩，降為二級警戒，但仍在力拼疫苗覆蓋率，盼儘速達到群體免疫門檻。不過就有醫師在施打疫苗時，遭阿伯要求看疫苗瓶子，背後理由曝光更讓她直接愣住，感慨「LINE群組的假消息到底有多誇張」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 13:30:55
兒科醫師唐子涵在粉專《唐子涵兒科醫師的吃貨日記》發文提到，「疫苗診的問題千奇百怪，真的很多我都見怪不怪常常過了就忘了，不過最近有一個我真的覺得很特別，打疫苗前、問完診後，病人問說： 醫生我可以問一下我們打什麼疫苗嗎？」
唐子涵醫師則回應「AZ啊～現在診所都是AZ」，沒想到阿伯下一秒又開口「可以看一下瓶子嗎？聽說會用AZ的瓶子裝高端的疫苗？」這句話瞬間讓醫師傻眼「這批是日本來的，看外面都是日文，日本人很嚴謹的，不會發生這種事」。
有了這次經驗也讓唐子涵醫師不禁感慨「我覺得我的同溫層好厚，真的很想看看line群組的假消息到底有多誇張？突然發現我家長輩都好明智，完全不會傳這種訊息」。
唐子涵也提醒，最近Delta病毒來勢洶洶，傳染力像水痘一樣，一個人可以傳染給近10人，傳染期甚至可能長達18天，美國打完兩劑者甚至有高達74%染疫，一天增加15萬例確診，「希望這次邊境可以守好，一個都別放進社區！最近解二級，街上人流車流恢復，還是得雞婆提醒大家還是不能鬆懈為佳」。（編輯：潘毅）