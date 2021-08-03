快訊／今新增16例本土確診！另有2例死亡案例

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增19例COVID-19確定病例，分別為16例本土及3例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月26日至8月2日。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案7320為70多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月27日安排接觸者採檢，檢驗結果陽性並收治住院，5月28日確診，6月24日解除隔離，7月31日死亡。案14258為80多歲男性，有慢性病史，個案於6月10日因其他原因住院，因同病房有其他病患確診，安排隔離並於6月21日接觸者採檢，6月23日確診，7月28日死亡。

▲指揮中心公布今（3）日國內疫情新增病例與死亡人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月1日累計公布14,489位確診個案中，已有12,929人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.2%。

指揮中心表示，今日新增3境外移入個案，均為男性，年齡介於30多歲至60多歲，分別自菲律賓、馬來西亞、俄羅斯入境，入境日介於7月16日至8月1日，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,101,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,083,962例排除)，其中15,721例確診，分別為1,274例境外移入，14,394本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）

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