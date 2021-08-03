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透露未批泳池「解封公文」原因　陳時中：定義還可以更好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-03 15:12:49

指揮中心雖自7月27日起將疫情警戒降至二級，但仍不開放游泳池。台灣游泳池事業協會今（3）日上午至疾管署遊行，盼望游泳池能順利「解封」。對此，指揮中心指揮官陳時中於今下午記者會上表示，有看到主管機關提出的公文，但相關規定還可以更好；另外，目前教育部也正在研擬一般游泳池的解封。

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針對游泳池是否解禁，陳時中今指出，目前是造著順序在進行，昨日主管單位有先報了一個公文是有關泳池的相關訓練規劃，目前是暫時還沒批，裡面有些定義、方式「我覺得還可以更好」，

陳時中說，教育部現在也正在研擬一般泳池的開放，今日下午他們應該就會到指揮中心進行報告，如果計畫可行的話，就會讓它通過。

另對於進行奧運遊行的相關防疫規定，陳時中強調，目前還沒有規劃，當然這是根據疫情情況來做決定，但恐怕會很兩難，一方面大家也怕群聚，一方面大家也想對英雄歡呼，可是怎樣避免群聚，這是要去進行思考的。

▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內疫情累計至今（3）日已有14394人確診。（圖／NOWnews製表）
 

▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內累計至今（3）日本土確診個案地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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