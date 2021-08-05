9日過後疫情警戒再鬆綁？陳時中：僅在原有框架內微調
國內疫情二級警戒目前僅到9日，外界關注是否再度降級。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）表示，目前沒有升、降級的準備，會在現有框架下微幅調整。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-05 14:26:45｜2021-08-05 14:32:23
陳時中指出，上禮拜疫情警戒從三級降至二級，對於相關行業還有公共區域管制放鬆，但目前看來疫情經過一個禮拜都未有特殊變化，不過僅有一個禮拜的觀察期不夠。
陳時中強調，9日過後原則上仍維持二級警戒，但這是在疫情沒有很大變化的前提下；另對於實施二級警戒實施期間，有開放或沒有開放的行業所提出的建議，以及其他指引有無窒礙難行的地方，指揮中心會再檢討，但基本上仍是在現有框架下作微幅調整。
針對北市府期望仍夠開放萬華茶室行業，陳時中表示，他承認台北市市長柯文哲所提到的「茶室是長期文化」，確實裡面有錯綜複雜的問題，但目前9日過後沒有升降級的準備，所以八大行業沒有開放的選項；不過，市府對地區的狀況比較了解，也許他們有其他想法，可以向中央提出來討論。
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