疫苗還足夠？指揮中心：AZ有約86.7萬、莫德納約65.8萬
隨著疫苗施打涵蓋率逐漸提升，外界關注國內目前COVID-19疫苗的剩餘量。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（5）指出，目前AZ疫苗總共剩餘量約86萬6900劑，而莫德那疫苗則約剩餘65萬8000劑，這是包含中央跟地方所有的量。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-05 16:08:39
另針對台東縣府昨日稱，卻收到配額300劑疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，這次預約登記大部分縣市政府都是分兩批下去配發，不過因為台東幅員比較廣大，分配上相對困難；台東第一批預約從7月30日到8月6日疫苗預約人數是2888人，所以中央第一批就多補了3500劑，其中已造冊未接種者為244人，所以今日就撥了300劑下去。
陳時中說，這都是台東報上來的預約人數，中央所配發的應該都是足夠的量，那如果縣政府認為他們造冊沒有完整，那還趕快把相關名單補齊，「這數目都不是很大，能趕快解決問題才是重要」。
另外，外籍看護長時間接觸老年人，是否開放施打疫苗？陳時中說，目前沒這樣計畫，還是會照著計畫，依照年齡層下去施打，「每個人都有每個人需要施打的理由」，但對於特殊族群沒有這樣的規劃。
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