高端有顏面神經麻痺罕見副作用？莊人祥：因果關係待釐清
衛福部食藥署昨（2）日宣布，已有共4批26.5萬劑高端疫苗已完成檢驗封緘。不過，在疾管署官網上的高端疫苗簡介指出，該疫苗有顏面神經麻痺等罕見不良反應。對此，指揮中心發言人莊人祥今回應，目前還未釐清該症狀是否與疫苗接種有關，這之間的因果關係還待釐清。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-03 15:42:37
指揮中心今下午公布，截至今日12時為止，全國意願登記完成總人數達1223萬9385人，在27日14時以後共新增344萬9992人；至於各廠牌疫苗苗登記狀況，其中僅登記AZ為83萬9428人，佔比6.86％；同時登記AZ、Moderna有625萬1797人，佔比51.08％；同時登記AZ、Moderna、高端有66萬1864人，佔比5.41％；同時登記AZ、高端有3萬3899人，佔比0.28％；僅登記Moderna有415萬189人，佔比33.91％；同時登記Moderna、高端有12萬9088人，佔比1.05％；僅登記高端則有17萬3120人，佔比1.41％；統計總共意願登記高端疫苗達99萬7971人，於27日14時以後新增59萬4445人。
昨日高端疫苗通過封緘檢驗後，有3批號皆為8萬多劑，但僅有1批為5千多劑。對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，高端目前製造疫苗有兩個反應槽，大小分別為50L與2L，能分別製造8萬多劑與8千多劑，所以會有這樣的批號差異。
對於高端簡介上仍未顯示疫苗防護力等數據，陳時中說，高端目前仍未做第三期臨床試驗，因此沒有保護力資料，他們是要做免疫橋接後，跟AZ做比較，才有相關資訊。
另外，針對高端疫苗的罕見副作用包含顏面神經麻痺、眼壓過高等，莊人祥回應，這部分都是疫苗接種後發生，但顏面神經麻痺個案後來有痊癒，但該案在接種前有上呼吸道感染，所以到底這些症狀是否與打疫苗有關，目前僅有時間序列關係，因果關係還尚待了解。
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