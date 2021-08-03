台中工具機展「北漂」　議員抨擊市府消極態度

台灣手工具機大本營在台中，台中工具機展原訂今年11月在台中市舉辦，卻因目前沒有足夠場地展出，將要「北漂了」。今(3)日台中市議員張家銨等人在財政經濟業務質詢抨擊，台中市是工具機重鎮，出走恐怕就很難再回頭，市府應極力爭取挽救，並質疑經發局長張峯源，消極態度且不了解會展產業，才讓業者失望離開。

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議員張家銨、李天生、曾朝榮、蔡耀頡、江肇國等人聯合質詢。張家銨說，台中市工具機業被市長盧秀燕形容是中部的「護國神山」，但今年工具機展竟要「北漂」到台北市展出。展覽一旦離開，就不會再回來，現在工具機展率先移師台北，未來陸續各式展覽都可能如此。她要求，經發局長張峯源承諾，一定要把握這次機會，盡全力將工具機展爭取回台中，拯救將瓦解的會展產業。

曾朝榮指出，工具機是台中的重點產業，烏日也是會展產業的重鎮，從古至今皆於台中舉辦的大型展覽，兩年一度「台灣國際工具機展」，明年卻將移師台北舉行，是台中極大的損失。如今工具機展在台北遇到檔期衝突，他希望當家的盧市府，應盡全力將工具機展爭取回來台中舉辦。

蔡耀頡表示，工具機展在過去都是在台中展覽，因為場地被拆除導致2022年展示移至北部這對台中市譽為工具機的重症是莫大的傷害；今經發局長更天真認為一個展覽對於產業影響不大就算換去北部對於台中的業者毫無影響，更再來水湳的展覽館一直毫無消息因此未來可能台中沒有辦法有能力舉辦大型展覽。台中市政府將自廢武功。

江肇國表示，台中市是工具機工業發展的大城市，經發局局長以一句商業考量、展覽空間不足就把工具機展出走台中的原因打發掉，顯見台中市政府至今還搞不清楚狀況，竟可以把台中重點發展的工具機輕易拱手讓人。

江肇國痛批，盧市長誇口「台中富市3」所涵蓋的前店、後廠、自由港，從工具機展出走可見市府沒有給予相對應的行政協助，漠視城市重點發展的工業，更顯現市府團隊無所謂的傲慢態度，質疑政策淪為口號，根本做不到。

經發局表示，工具機展覽每兩年舉辦一次，針對2022年辦展一事，經發局多次拜訪台灣工具機暨零組件工業同業公會，今年2月工具機公會及台灣手工具工業同業公會也共同拜會市府，市府就舉辦展覽方式提出建議方案，工具機公會基於商業考量，評估2022年暫移至北部辦展。

經發局表示，市府委外營運的台中國際展覽館目前由永佳國際興業公司營運中，營運期限至111年6月，並得展延一次至113年，可供台中國際會展中心(原水湳會展中心)啟用過渡時期使用，市府將持續與工具機公會溝通，爭取工具機展於台中市辦理。