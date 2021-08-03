優質農產品住宿免費嚐　「屏東好物」攜手飯店推廣全台

屏東縣政府致力推動優質農產品，為扶植在地優秀農民，首次結合雲朗觀光集團將「屏東好物」引薦至全台。自8月6日起旅客入住雲朗觀光集團旗下飯店，就能免費品嚐有機咖啡、檸檬磚、鳳梨一口酥或紅豆搖搖飲等屏東優質農產品。今（3）日假高雄翰品酒店舉行推廣活動。





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屏東縣長潘孟安表示，屏東縣是農業大縣，農產品多元且優質，為了讓優質農產品在產期外也能品嚐，農民不斷開發各式加工品，以滿足不同族群需求。縣府也藉由雲朗觀光集團佈局全臺的優勢，讓「屏東好物」同時在多個縣市曝光。





▲產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.03）

高雄翰品酒店總經理林俊宇說，雲朗觀光集團台灣旗下有五個品牌共十家飯店逾1900間房間，遍及國內北中南東九個縣市。此次活動下來，估計可創造至少3萬房次的推廣成效，行銷接觸人數達3萬人次以上。產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」。



