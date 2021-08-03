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優質農產品住宿免費嚐　「屏東好物」攜手飯店推廣全台

▲屏東縣政府致力推動優質農產品，為扶植在地優秀農民，首次結合雲朗觀光集團將「屏東好物」引薦至全台。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.03）
▲屏東縣政府致力推動優質農產品，為扶植在地優秀農民，首次結合雲朗觀光集團將「屏東好物」引薦至全台。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.03）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-08-03 13:47:10

屏東縣政府致力推動優質農產品，為扶植在地優秀農民，首次結合雲朗觀光集團將「屏東好物」引薦至全台。自8月6日起旅客入住雲朗觀光集團旗下飯店，就能免費品嚐有機咖啡、檸檬磚、鳳梨一口酥或紅豆搖搖飲等屏東優質農產品。今（3）日假高雄翰品酒店舉行推廣活動。

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屏東縣長潘孟安表示，屏東縣是農業大縣，農產品多元且優質，為了讓優質農產品在產期外也能品嚐，農民不斷開發各式加工品，以滿足不同族群需求。縣府也藉由雲朗觀光集團佈局全臺的優勢，讓「屏東好物」同時在多個縣市曝光。

▲產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.03）
▲產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.08.03）
潘孟安指出，本次安排4支產品包括連續兩屆獲得屏東休閒農業創意商品競賽冠軍，種植在海拔1100公尺屏東北大武山，通過有機驗證的新丁有機咖啡農園濾掛咖啡。使用屏東九如新鮮檸檬製作、連皮帶籽現壓封裝的100%純檸檬汁磚，出自東益農產品運銷合作社。選用屏東內埔新鮮鳳梨加工而成的鳳梨一口酥，皮薄餡多，口感極佳，出自龍潭果菜生產合作社。嚴選屏東萬丹紅豆製作，純天然無添加香料，通過食品級多重農藥檢驗的紅豆搖搖飲，出自萬丹鄉農會。

高雄翰品酒店總經理林俊宇說，雲朗觀光集團台灣旗下有五個品牌共十家飯店逾1900間房間，遍及國內北中南東九個縣市。此次活動下來，估計可創造至少3萬房次的推廣成效，行銷接觸人數達3萬人次以上。產品會陸續進入飯店客房，客房內也會附上特色介紹明信片，讓旅客認識「屏東好物」。

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