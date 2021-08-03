中國施壓力道漸強　外媒批「搬石砸腳」讓台灣獲國際支持

中國對台灣近來軍事動作增加，在外交以及經濟方面也頻頻施加壓力，不過與此同時，台灣安全問題也逐漸國際化，更獲得越來越多的國際關注。不僅美國多次重申協助台灣加強防衛，日本也出乎意料表示要和美國共同防衛台灣。外媒表示，中國向台灣施加壓力，讓台灣面臨困難局面，反而是搬石頭砸自己的腳，讓台灣獲得數十年來前所未有的國際支持。





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《美國之音》報導指出，日本近來對台灣問題越來越關注，不僅表態要與美國共同防衛台灣，還在2021年版的《防衛白皮書》中首次明記，「台灣局勢的穩定對於日本的安全保障和國際社會的穩定相當重要。」日本防衛大臣岸信夫在近日接受訪問時，指出中國正在採取各種軍事行動「包圍」台灣，呼籲國際社會多加關注「台灣生存」。





美國、日本、台灣三邊關係近期提升的趨勢，先前來自美國、日本、台灣的議員舉行了首次視訊戰略對話「美日台國會議員戰略論壇」，顯示出共同抗衡中國在台海地區的野心。《金融時報》先前報導指出，由於擔心可能因為台灣問題與中國發生衝突，日本以及美國也一直在進行訓練和聯合軍事演習。





除了日本之外，在美國的推動之下，台灣問題也獲得越來越多國際關注，先前七大工業國集團（G7）峰會後所發表的公報中，強調台灣海峽和平和穩定的重要性，鼓勵和平解決台海問題。





有專家指出，中國對台灣的「蠻力施壓」戰略，普遍在亞洲國家引起了反彈。亞洲國家越來越把中國當成一個威脅，在制定自己的安全戰略時，台灣問題已已經是需要考量的重要因素。





另一名專家則表示，中國對台灣軍事、外交和經濟施壓已經是極限，讓台灣面臨極其困難的局面，但是這已經引發來自其他國家的反彈，實際上促成台灣加強與其他國家的非官方外交。





布希美中關係基金會外交項目主任梁雪瑩（Zoe Leung）與同事沃爾茲（Cameron Waltz）在《外交政策》雜誌上寫道「中國國家主席習近平恐嚇台灣可能會在國內贏得掌聲，卻也讓代價更加高昂。」指出台灣最大的弱點是被國際孤立，但是北京脅迫策略並沒有利用這一點，反而幫助台灣獲得國際支持。



