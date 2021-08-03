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男星揪太太接種疫苗　施打後身體反應曝光

▲陳隨意（左）與太太謝宜君一起施打疫苗，兩人分享接種後的身體狀況。（圖／豪記唱片提供）
▲陳隨意（左）與太太謝宜君一起施打疫苗，兩人分享接種後的身體狀況。（圖／豪記唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-03 14:57:12

45歲的「總鋪師歌手」陳隨意帶著老婆謝宜君日前現身施打疫苗，陳隨意淡定，謝宜君則懼怕打針。兩人分享接種後的反應，陳隨意全身痠痛，謝宜君則全身微燒，但兩人都沒吃止痛藥，採自然調理，陳隨意、謝宜君並呼籲：「有疫苗就打，有打有保護！」

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陳隨意與老婆謝宜君一起接種疫苗，謝宜君表示，看到醫護人員在烈日中汗流浹背的辛苦工作很不捨，「之前看到進一步擴大施打疫苗族群新聞，我就趕忙幫老公上網預約，很幸運的我們一起都接到施打通知，有打有保護，保護自己也保護他人！」在注射現場，一向給人男生個性的謝宜君坦言緊張萬分，注射當下，正準備先捏痛自己手指，來舒緩緊張情緒，但護士隨即告知針已經打完。

▲陳隨意與太太謝宜君一起施打疫苗。（圖／豪記唱片提供）
▲▼陳隨意（上圖、下圖右）與太太謝宜君一起施打疫苗。（圖／豪記唱片提供）
▲陳隨意與太太謝宜君一起施打疫苗。（圖／豪記唱片提供）
至於施打疫苗後的反應，陳隨意透露感到全身痠痛，注射部位紅腫，謝宜君則全身微燒，整夜失眠，但兩人都採自然調養，不服用止痛藥，謝宜君說：「我屬於過敏體質，因此以多休息代替服藥。」此外，兩人為了打疫苗也婉拒電視錄影通告，放自己3天假，希望能有充分的休息，陳隨意、謝宜君直說到目前為止，身體狀況都可接受，都有遵守多喝水與休息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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