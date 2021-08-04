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影／狗奴必備四大怪異行為？結局藏洋蔥　網哭喊：全中！

▲ 愛狗人士「狗奴」們，4大怪異行徑讓網友超有共鳴。（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）
▲ 愛狗人士「狗奴」們，4大怪異行徑讓網友超有共鳴。（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-04 17:00:00

現代人生活忙碌，有些人會選擇養狗來替代生育，撫慰受職場傷害的心靈。然而家中多了一個新生命後，生活習慣總會有所改變，Youtube頻道「mydeerdog狗與鹿 」便用作畫的方式，畫出幾個愛狗人士們的 4 大怪異行為，讓「狗奴」網友們直喊：全中！

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▲愛狗人士在看到與狗相關的電影題材時，會有較強的共鳴。（圖／mydeerdog狗與鹿
▲愛狗人士在看到與狗相關的電影題材時，會有較強的共鳴。（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）
 

首先第一個是「養狗之後，不敢看狗電影」，許多人在自己開始飼養狗之後，會對主題是狗的電影產生極強共鳴，因此如果朋友相約到電影院欣賞這類題材，通常會哭得一把鼻涕一把眼淚，相當難過。

▲面對虐狗的人，狗奴絕對會非常生氣。（圖／mydeerdog狗與鹿
▲面對虐狗的人，狗奴絕對會非常生氣。（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）
 

第二個是「看到有人虐狗，就氣到爆炸」，社會進步、科技發達，網路媒體傳播地方新聞的速度越來越快，因此也不乏看到一些虐狗的不良示範，而影片中表示，愛狗人士會對世界上每一件事都不在乎，但是一聽聞有人涉嫌虐狗，就會非常火大。

▲對狗比對人有耐心很多，這點你中了嗎？（圖／mydeerdog狗與鹿
▲對狗比對人有耐心很多，這點你中了嗎？（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）
 

第三個是「對人超沒耐心，對狗超有愛心」，mydeerdog狗與鹿在影片中以身體碰撞舉例，一般人即便是輕輕碰撞，都會讓愛狗人士反感，但是如果今天是狗狗意外傷害到自己，卻會產生極強的耐心，即便遍體鱗傷，都還是笑著面對。

而最後一個行為，就是「感覺自己的愛犬永遠都在」，雖然這點並沒有在影片中直接寫出來，但是可以從作畫間看出，狗奴對於自己飼養了多年的愛犬有著深厚的感情，如同家人一般，即便終究不能避免分離，但牠還是最好的夥伴，永遠都陪在主人的心中。（文字編輯：沈傳恩）

▲對愛狗的人而言，自己的愛犬不管什麼時候，都在自己的心裡。（圖／mydeerdog狗與鹿
▲對愛狗的人而言，自己的愛犬不管什麼時候，都活在心裡。（圖／mydeerdog狗與鹿 授權）
▶ 感謝授權：mydeerdog狗與鹿
原始影片：https://youtu.be/5xcjKbd7dLI

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