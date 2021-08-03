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為何日本「堅持辦東奧」？謝金河揭關鍵：選手互動藏端倪

▲受到新冠疫情影響，東京奧運從2020年延後一年多才得以舉辦，更引發日本民間的反對聲浪，不少企業也紛紛退出贊助。（圖取自twitter.com/Tokyo2020）
▲受到新冠疫情影響，東京奧運從2020年延後一年多才得以舉辦，更引發日本民間的反對聲浪，不少企業也紛紛退出贊助。（圖取自twitter.com/Tokyo2020）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 15:32:10

受到新冠疫情影響，東京奧運從2020年延後一年多才得以舉辦，更引發日本民間的反對聲浪，不少企業也紛紛退出贊助。不過財信傳媒董事長謝金河則分析「為什麼日本非辦奧運不可」的背後原因，以及對於未來的影響。

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謝金河提到，此次東京奧運漸漸進入尾聲，日本人從原來超過六成民眾反對，且堅絕反對者超過三成的情況下，很多原來財團贊助企業，眼看民眾反對聲浪太大，紛紛抽腿，再加上民眾不能進場，門票收入損失慘重，但日本仍克服萬難，讓今年可能賠大錢的奧運會舉辦下去。到今天，日本民眾透過電視實況轉播，看到日本選手出色表現，日本奬牌數穩居前三名，這時肯定的人愈來愈多，日本奧運執委會也愈來愈有信心。

謝金河也提到，這次奧運會開幕前，日本奧運執委會可說是風波迭起，6月7日日本奧運財務大臣森谷靖憂心可能出現4.5兆日圓虧損，在淺草電車臥軌自殺，而日本奧運主席森喜朗也因為說了不尊重女性的話下台，在兵慌馬亂中，找來滑雪七朝元老女將橋本聖子擔綱。為了辦奧運，首相菅義偉民調頻創新低，但日本仍百折不撓把奧運辦下去，除了國際奧會的堅持，對日本未來的發展，才是重中之重。

▲森喜朗今（12）日正式請辭東京奧運委員會主席。（圖／美聯社／達志影像）
▲森喜朗今年2月請辭東京奧運委員會主席。（圖／美聯社／達志影像）
謝金河解釋，「過去百年以來，有幾次奧運是有深刻歴史意義的」。例如，1936年柏林奧運，希特勒箭頭射向猶太人，已經為二戰揭開序幕。1964年東京奧運會是美國把日本視為反共堡壘最重要基地，日本和台灣都是韓戰，越戰的受益者。到了1980年，這是美蘇冷戰的序幕，蘇聯出兵阿富汗，美國總統卡特號召民主國家抵制莫斯科奧運，那一年有80個國家退出奧運，成為廿世紀參賽隊伍及人數最少的一次。美蘇冷戰從1980到1988，貫穿雷根總統的8年任期，也催生了中國的崛起。而2008年的北京奧運是中國人民實力的展現，在美國加持下中國加入WTO，歐巴馬為中國開路，這是中國搖身變強國的重要指標。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／NOWnews資料照片）
謝金河也認為「這次東京再辦奧運，彷彿時光又回到1964年，日本又跟美國站在反共陣營，這包括日本重整經濟實力，強化軍事武裝力量，台灣也擺脫過去卅年被中國磁吸的窘境，重新再出發！這一次東京奥運，很可能是台灣與日本再起的轉捩點，從這次奧運會場上，台灣選手與日本，中國的互動，大致可以看出一些端倪！」（編輯：潘毅）

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