藍質疑高端疫苗EUA有條件通過　綠批扭曲盼勿抹黑

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國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍及首席副書記長萬美玲今天召開記者會。費鴻泰表示，21位審查專家中有15位是有條件通過EUA，顯示專家沒有共識，但衛福部仍給予高端EUA，這樣如何讓民眾信服。
陳玉珍指出，EUA的審查會議紀錄中專家明白表示「本會議決議，提供主管機關參考，同意與否的決定權，還在主管機關。」，不願為衛福部食藥署背書，但衛福部仍要讓民眾施打高端疫苗，實在無良。
萬美玲表示，國民黨團沒有不支持國產疫苗，不支持的是不對的程序，黑箱作業使國產疫苗揠苗助長，如果一步一步做，從二期作到三期解盲，有效性、保護力、安全性都達到國際標準，民眾還會對高端有這麼多的疑慮嗎。
對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬今天召開線上記者會，提出相關說明；羅致政說，很遺憾國民黨不是用專業語言解讀，而是無端進行政治口水與抹黑，打擊國產疫苗，希望在會議紀錄公布後，大家能真正回歸到專業與科學，太多的政治口水及語言甚至抹黑，實在沒必要。
羅致政表示，昨天公布的會議內容很清楚，出席專家有21人，同意通過有3人、有條件通過則有15人，國民黨卻扭曲為既然是有條件通過，就表示不通過，但正因為是緊急授權，幾乎所有國家在通過EUA時，都是有條件通過，像是美國食品藥物管理局（FDA）對於BNT疫苗、莫德納疫苗的授權，也附加很多條件。
鄭運鵬則說到，一邊審查（EUA）一邊生產，是國際上幾支主流疫苗的共同作法，以美國為例，BNT疫苗通過緊急授權的時間為去年12月11日，而在3天後就開始接種，至於莫德納疫苗則是去年12月18日通過EUA，3天後就可以接種等。
鄭運鵬表示，從這些例子可以明顯看出，審查跟生產並進其實並不特別，這就是EUA需要的狀況，而台灣的審查非常嚴格、絕不放水，希望國民黨不要扯後腿、抹黑國產疫苗。（編輯：林興盟）1100803