巷仔內／江啟臣現任優勢淪弱勢　派系挺朱恐釀西瓜效應

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江啟臣是國民黨史上最年輕黨主席，但年輕是優勢也是包袱，從他參選黨魁一來，領導統御能力就一直備受質疑，在疫情爆發後，江啟臣的軟弱更被凸顯，國民黨在防疫一戰毫無作為，民進黨支持度不雖斷受挫，但國民黨卻毫無起色，疫情紅利都被台北市長柯文哲整碗捧去，支持者怎能不生氣？儘管江啟臣不斷以民調要看長期趨勢辯駁，恐也難再讓黨員、支持者信服。
原本想以推動反萊豬公投為黨主席選戰造勢的江啟臣陣營，又被疫情打亂佈局，公投延到年底投票，徹底與黨主席選戰脫鉤，等於黨主席選戰關鍵，全在檢視江啟臣這一年政績，可是偏偏對於多數國民黨人而言，實在看不出江啟臣的具體作為。
不僅如此，江啟臣的領導能力與做人問題，也讓他不斷流失原有的支持力量，包括原本大力相助江啟臣贏得黨魁補選國民黨智庫副董事長連勝文，不只是不支持江，而是到「反江」的程度，昔日力挺江啟臣的彰化謝家，此次也不再力挺江啟臣；江啟臣昔日青壯派戰友更可用貌合神離形容，一名青壯派民代不諱言說，「挺江立委還有誰？我還真不知道」，一句話道出江啟臣被孤立困境。
反觀朱立倫此次鴨子划水，早在宣布參選前，勤走基層，也成功獲得四大天王的支持，包括前花蓮縣長傅崑萁、前台南議長李全教、前台東縣長吳俊立、前雲林縣長張榮味，將扮演組織動員的重要角色；另朱立倫向來與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚等地方諸侯關係友好，雖江啟臣也積極爭取昔日立院同事張麗善的支持，但近日張麗善聘用朱立倫人馬羅楚東擔任新聞局長，政治意味不在話下。
除擁有縣市長、地方派系支持，朱立倫競選團隊也逐漸歸隊，前副手李四川已點頭相助，對於整合前高雄市長韓國瑜力量也有一定的意義，未來李四川若扮演朱陣營重要操盤手，勢必也是一大助力；最重要的是，若最終連勝文表態挺朱，黨內人士預估，將形成西瓜效應，開票恐「64開」。
不過，朱立倫也無需高興太早，黨內對換柱事件及未在黨失敗時承擔仍有許多微詞，此次地方派系或縣市長的力挺，也未必是「支持朱」、更多的原因可能是「討厭江」，若朱立倫真想改革國民黨，贏回政權，如何撕掉政治精算師標籤，及如何跨出同溫層爭取更多支持恐是不可迴避的挑戰。