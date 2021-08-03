小S丟代言　趙少康嗆中國「小氣」：拿出運動家精神

知名主持人徐熙娣（小S）在東京奧運，幫我國中華代表隊國手加油，不料引發大陸網友不滿，痛批她是台獨，一天內丟失4個代言，損失約3千萬。對此，中廣董事長趙少康今（3）日開嗆中國網友，開頭便痛批「泱泱大國請拿出運動家精神」。





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趙少康說，小S幫東奧中華隊選手加油，竟然被大陸「小粉紅」出征，因此丟了幾個代言，還有多名藝人也受到牽連，身為台灣藝人，替奧運「國手」加油何錯之有？請中國大陸的朋友們展現泱泱大國的氣度，不要又讓藝人必須選邊站，成為兩岸政治角力的犧牲品。





趙少康表示，今年東奧，中華隊選手表現優異，在疫情籠罩下大大振奮人心，不只小S，全台人民都齊心替國手集氣加油，如果這樣就被打成「台獨」，只會讓兩岸的距離越推越遠。





趙少康認為，面對中華隊選手奪金，頒獎台上升起奧會會旗與國旗歌，中央電視台竟然直接切斷直播，東奧開幕式上，中華隊進場時，騰訊為了不讓大陸民眾看到中華隊，最後連中國隊進場的畫面都沒播出，也成為一場笑談。





趙少康直言，泱泱大國就應該展現大國風度，「過去中國害怕輸給日本、韓國，現在連輸給台灣都那麼在乎，頒獎典禮都要封殺，實在小氣」。





趙少康也向中國網友喊話，奧林匹克的精神在體現「相互理解、友誼、團結和公平競爭」，讓政治歸政治，體育歸體育、影藝歸影藝，是大陸官民得趕快補修的學分。



